Trofeo Bocciofila Cameranese, Vittoria di Emanuele Renzi (XXIV Maggio Macerata)

Cento atleti (90 di categoria C e 10 di categoria D) a caccia del trofeo Bocciofila Cameranese, giunto alla tredicesima edizione, per individualisti di categorie CD. La prossima settimana, nella bocciofila presieduta da Romano Lucchi, scenderanno invece in campo gli atleti di categorie AB. Il successo va a un categoria D, ovvero Emanuele Renzi (XXIV Maggio Macerata) che in finale sorprende con il punteggio di 12-9 il categoria C Massimiliano Petrocchi (Tolentino). Terzo posto per Massimiliano Magliani (Loreto) che in semifinale cede 12-9 proprio al vincitore della gara Renzi. Quarto l’ottimo under 15 Tommaso Biagioli (Ancona 2000), battuto soltanto per 12-11 in semifinale da Petrocchi.

Ancona 2000. Vittoria nella categoria under 15 di Matteo Martini (Ancona 2000) che in finale supera con il punteggio di 8-7 l’umbro Matteo Simeoni (Città di Spoleto) nel Gran Premio Città di Morrovalle, gara nazionale Superprestige juniores con la presenza di tutti i migliori giocatori di bocce under 18 e under 15 d’Italia. L’Ancona 2000 quindi è grande protagonista del Trofeo Scarpetta d’oro, dedicato alla memoria di Nazzareno Sagripanti. Perché la società dorica piazza sul podio anche un proprio atleta in un’altra categoria, l’under 18. Finisce al terzo posto Tommaso Martini (Ancona 2000) nella gara vinta dal milanese Kevin Della Schiava (Caccialanza). Tommaso Martini (Ancona 2000) è sconfitto in semifinale proprio da Della Schiava per 6-4.

Loreto. Argento per Franco Sampaolo-David Torresi (Loreto) nella seconda edizione del trofeo F.lli Oddi giocato a Castel di Lama, gara nazionale coppie categoria ABCD. Vittoria di Fernando Rosati-Fabrizio Facciolo (Boville). Un altro piazzamento per Loreto, ma giù dal podio, invece per Roberto Costa-Romano Foglia quarti nel trofeo comune di Montelupone (gara per coppie categorie A e B).