Trofeo Coni, 140 giovani atleti delle Marche alle sfide ospitate dalla Basilicata

E’ cominciato ieri e chiuderà i battenti domenica il Trofeo Coni, piccola Olimpiade regionale che si svolge in Basilicata sulla costa jonica e che è stata presentata nei giorni scorsi nella sala Censi, alla presenza del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e del presidente del Coni Marche, Fabio Luna. Presente anche la numerosa delegazione delle Marche che partecipa al trofeo in Basilicata con 140 giovani atleti. "Praticare sport sin da giovanissimi è molto importante perché aiuta a crescere non solo dal punto di vista fisico e atletico ma anche umano e morale – ha affermato Acquaroli –. Mi complimento con tutti voi, già partecipare a una manifestazione come il Trofeo Coni è un risultato prezioso". "Il trofeo Coni è una manifestazione nata in sostituzione dei Giochi della Gioventù e questa è l’ottava edizione – ha spiegato Luna –. Nel 2017 siamo stati noi a organizzare la fase finale a Senigallia, quest’anno i numeri del Trofeo vedono circa 4.400 presenze fra ragazzi e tecnici in rappresentanza di 35 federazioni sportive e 7 discipline sportive associate, impegnati in due giornate di gare e due di eventi collaterali, comprese l’inaugurazione e la cerimonia di premiazione finale. La nostra delegazione è formata da 184 partecipanti di cui 140 atleti e 44 accompagnatori. Numeri che sottolineano anche la valenza socio-educativa di questa manifestazione, che per molti dei partecipanti è anche una delle prime esperienze in autonomia fuori casa, in cui venire a contatto con i valori più nobili incarnati dallo sport".