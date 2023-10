Trofeo in punta di fioretto. Piccoli campioni crescono

Con il 22° Trofeo del Conero, dedicato alle due armi di Fioretto Femminile e Maschile, è ufficialmente iniziata la stagione agonistica al Palascherma di Ancona.

Si è infatti tenuto nella struttura sportiva di via Montepelago, la scorsa domenica 15 ottobre, il tradizionale torneo organizzato dal Club dorico, da quest’anno intitolato al compianto Presidente “Maurizio Pennazzi”.

Alle gare hanno partecipato numerosissimi atleti delle categorie under 14 provenienti da tutta Italia. Felici Evan, del Club Scherma Jesi ha vinto la gara Maschietti Giovanissimi, davanti a Ludovico Monti del Club Scherma Pesaro. 3° classificati Lorenzo Chiaramonti del Club Scherma Jesi e Davide Toscanini del Circolo Scherma Aretino.

Ludovico Monti, ha conquistato il primo gradino del podio della specifica categoria Maschietti, seguito da Davide Toscanini e Constantino Marmorini del Circolo Scherma Aretino, giunti rispettivamente al 2° e 3° posto.

Nelle Bambine Giovanissime 1° classificata Melita Governatori del Club Scherma Jesi seguita al 2° posto da Caterina Ceccherini e Alice Stanganini del Circolo Scherma Aretino. Quest’ultima ex aequo con Agata Parenti del Macerata Scherma, che ha anche conquistato il podio nella categoria Bambine. 2° posto per Anna Peruzzi del Circolo Scherma Aretino e 3° per Gaia Zacchei del Club Scherma Senigallia.

Nella categoria Ragazzi Allievi, ha prevalso sugli altri Alessandro Ippoliti del Club Scherma Misericordia Osimo. 2° Mattia Renzi dell’Accademia Scherma Fermo, 3° Jacopo Rossi del Circolo Scherma Aretino e Federico Ciocchetti del Club Scherma Pesaro. Nei Ragazzi 1° classificato è risultato Edoardo Casini del Circolo Scherma Aretino. 2° posizione per Matteo Olivi del Club Scherma Senigallia e 3° Valerio Curcio. 1° classificata nelle Ragazze Allieve, Maria Vittoria Trombetti del Club Scherma Jesi davanti alla compagna di squadra Chiara Maltoni. Gli atleti sono stati premiati dal presidente del Comitato FIS Marche Stefano Angelelli, dal presidente del Club Scherma Ancona Marco Pennazzi, insieme al fratello Michele e alla mamma Irma.