Trofeo Riviere camper, trionfa l’Ancona 2000

L’Ancona 2000 protagonista vincente nella prima edizione del trofeo Riviera camper giocato alla Bocciofila Sambenedettese. Nella categoria CD (111 formazioni) bel successo per Tommaso Biagioli-Marco Zallocco che in finale hanno la meglio sugli abruzzesi Franco Della Quercia Peracchia-Lorenzo Dell’Orletta (Atriana) per 10-8. Terzi Mario Valori-Giuseppe Grassetti (Morrovalle) battuti in semifinale 10-7 dalla coppia dell’Ancona 2000. Quarti Benito Quintili-Silvano Diamanti (Maglianese) che in semifinale cedono 10-5 al duo dell’Atriana. Terzo posto nel settore femminile per Franca Sampaolesi (Jesina) di bronzo in Emilia nel trofeo Lady Maranello. La Sampaolesi è battuta in semifinale dalla vincitrice Eleonora Ceriani.