"Troppi errori, ma meritavamo il pareggio"

Gianluca Colavitto è il ritratto della delusione e dell’amarezza, a fine partita: "Una partita che resta nel mio bagaglio personale per tutto ciò che è successo. Ci dispiace tanto, non l’abbiamo vinta ma non dovevamo neanche perderla per come sono andate le cose in campo, purtroppo siamo stati puniti oltre misura dall’episodio al 96’, rispetto a quello che abbiamo fatto". Un’Ancona che nella ripresa è cresciuta ma non ha mai trovato lo spunto vincente: "Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta, abbiamo regalato tanti palloni agli avversari, nonostante abbiamo avuto la palla del raddoppio. Abbiamo cominciato la ripresa bene, poi tanti errori, nonostante nel primo tempo avremmo potuto fare gol. Approccio alla ripresa importante, però, siamo rientrati in campo con il giusto piglio, abbiamo conquistato numerosi calci d’angolo nei primi 15’, abbiamo creato, ma l’Imolese ha giocato una buona partita, certo che se sono penultimi in classifica hanno qualche problema. Certo, da parte dell’Ancona c’è stata la voglia di portare a casa il risultato, non ci siamo riusciti commettendo errori di qualità tecnica mediocre, soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa siamo entrati bene in campo, poi è normale che l’episodio fa vedere le cose soltanto in modo negativo. Sono successe tante cose che possono minare l’equilibrio di una squadra. Non possiamo attaccarci a queste cose, certo, ma il principio di adattamento nostro deve essere elevato all’ennesima potenza. Ci siamo adattati, ma abbiamo commesso degli errori, su situazioni particolari che si sono venute a creare. Facciamo esperienza e andiamo avanti". Ultimi venti minuti da dimenticare: "Sono d’accordo, abbiamo giocato l’ultimo quarto d’ora commettendo degli errori sanguinosi, abbiamo lavorato con poca qualità, e dispiace aver preso quel gol negli ultimi secondi. Sinceramente era una partita che meritava di chiudersi in pareggio, ma l’Imolese ha fatto gol ed è inutile che ci attacchiamo al fallo su Petrella a centrocampo che l’arbitro avrebbe potuto fischiare". Nove calci d’angolo in favore in cui l’Ancona non è riuscita mai a rendersi pericolosa: "E’ un altro limite che si sta palesando quest’anno, oltre a quello dei gol subiti su corner – conclude –. Ma ci sono tanti altri aspetti positivi in questa stagione. Stavolta abbiamo sbagliato davvero tanto, a livello individuale e siamo stati puniti".

Giuseppe Poli