Troppi giocatori fuori Ma c’è ancora tempo

Le attenuanti per il calo di rendimento evidenziato nelle ultime gare dall’Ancona ci sono e sono numerose. E non possono non essere considerate. Il pari di Sassari è stato duramente criticato ma la squadra di Colavitto è scesa in campo senza quattro pilastri, e cioè gli squalificati Gatto e Simonetti – che rientreranno sabato – e gli infortunati Melchiorri e Mondonico. E’ vero che a gennaio la squadra è stata rinforzata, ma è altrettanto chiaro che la squadra non può regalare quattro giocatori così all’avversario. Anche perché Spagnoli non è ancora l’attaccante ammirato fino a novembre, e Di Massimo e Petrella non sembrano al top. A Sassari Colavitto non aveva molte scelte, le assenze si sono fatte sentire. Squalifiche, infortuni ed episodi sfavorevoli sembrano una costante nel campionato dei dorici, che a Sassari hanno giocato un buon primo tempo, ma faticato anche molto nella ripresa. E’ chiaro che la squadra non stia attraversando un buon momento, i numeri sono evidenti, ma mai come in questo momento l’Ancona ha bisogno del supporto compatto da parte del suo pubblico per uscire dal tunnel. Mancano quattro partite alla fine della stagione regolare, lo scorso anno a questo punto l’Ancona era settima, avendo segnato qualche gol in più (54 contro 49), ma avendone subiti tanti in più (48 contro 34): in un campionato strano, in cui anche la Reggiana fatica a pareggiare sul campo del Rimini, solo con la necessaria serenità, lasciando da parte le polemiche, la squadra nelle prossime quattro partite può ritrovarsi e centrare i playoff dalla posizione migliore possibile. Per farlo bisogna innanzitutto battere la Carrarese, tra le squadre più in forma del campionato, e poi battere anche la sorte avversa che sembra perseguitare i dorici. Per riuscirci l’Ancona ha bisogno di tutti, inutile perdere tempo in critiche sterili.

g.p.