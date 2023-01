"Troveremo un campo pesante e una squadra avvelenata"

Con una vittoria l’Ancona si aggancerebbe il quarto posto. Gianluca Colavitto ne è consapevole e fa intendere che non lascerà nulla di intentato: "Gubbio rappresenta una tappa importante, la mia squadra è mentalizzata a voler portare a casa i tre punti. Gli eugubini stanno facendo un ottimo campionato: troveremo un campo pesante, per questo abbiamo preparato i ragazzi ad affrontare ogni dettaglio. Il Gubbio in queste ultime partite ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ma non dobbiamo farci ingannare dalle tre sconfitte consecutive: troveremo una squadra avvelenata. Anche a Fiorenzuola l’avversario era nelle stesse condizioni, ma noi siamo stati bravi a rimanere sempre concentrati". Il tecnico non cerca alibi nemmeno davanti a due assenze pesanti come quelle di capitan Gatto e Prezioso, che non saranno della partita perché squalificati: "Numericamente non siamo al massimo, ci mancano due pilastri del centrocampo che stavano facendo bene, ma sono convinto che chi scenderà in campo farà il suo". Il mister di Pozzuoli sa bene che tipo di gara attende la sua truppa al Barbetti: "La squadra è pronta a lavorare in un determinato modo, al di là del modulo. Dovremo valutare vari aspetti, mi immagino che sarà una partita molto maschia, fatta di duelli sulle seconde palle. Puoi schierarti come vuoi, ma se non sei pronto alla battaglia diventa dura". Il Gubbio rappresenta finora un tabù per Colavitto, visto che dai tempi del Matelica, su cinque gare giocate contro gli umbri, lo score parla di due pareggi e tre sconfitte: "Ci ho pensato, ma non ho bisogno di stimoli di questo tipo: nella mia breve carriera sto cercando di sfatare qualche tabù di questi tipo. Non sarà semplice portare punti a casa, ma faremo di tutto per farlo. Braglia? Per lui parla il curriculum, gli stringerò la mano come farò con tutti". Anche al Barbetti si prevede un corposo seguito di tifosi dorici a sostenere i propri beniamini: "Il dodicesimo uomo in campo per noi deve essere lo spazio, i tifosi dovranno essere il tredicesimo: questo per noi è una costante, avere un pubblico del genere fuori casa, come a Fiorenzuola, ci fa piacere". La sconfitta dell’andata, per come maturò, brucia ancora, ma oggi sarà un partita totalmente diversa rispetto a settembre: "Abbiamo fatto un percorso, il girone di ritorno è un altro campionato, sono soddisfatto di come si è comportata la squadra all’andata, compresa la partita con il Gubbio, nella quale ci fu annullato un gol regolare. Ma abbiamo resettato tutto, ora affronteremo una formazione forte". Colavitto accoglie con favore l’arrivo di Gianmarco Basso, giocatore che lui stesso osservava da tempo: "E’ un profilo che stavamo già attenzionando e siamo certi che potrà soddisfare le nostre esigenze. Tutte le scelte sono condivise con la società, poi devo essere bravo io a tirar fuori il meglio da ogni ragazzo che ho a disposizione. Non è semplice sostituire D’Eramo, perché è un giocatore poliedrico, ma Basso mi sembra un giocatore affidabile".

Gianmarco Minossi