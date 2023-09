Trudo, gol da ricordare: "Questa Jesina stupirà"

"Sto andando a prendere Lyam a scuola, possiamo sentirci più tardi?". Lyam ha tre anni e mezzo, frequenta l’asilo, è il primogenito, e al momento unico figlio, di Kevin Oliver Trudo, capitano della Jesina e autore del gol che domenica ha sancito il primo successo casalingo dei leoncelli. Lo scorso anno proprio Kevin, all’ultima di campionato aveva segnato il gol della staffa al Comunale nella sconfitta con l’Osimana: questo invece vale tre punti, meglio di così. "Partire bene in casa contro un valido avversario come l’Azzurra Colli era importante – concorda Kevin – ci abbiamo messo tanto carattere a conferma che umiltà e concentrazione devono essere la nostra forza e che solo così possiamo giocarcela con tutti". Intanto complimenti, non tanto per il gol quanto per la condizione fisica invidiabile, domenica ha reso realistica l’immagine della spina nel fianco degli avversari… "Nonostante l’età (a gennaio prossimo saranno 38 ndr) cerco sempre di farmi trovare pronto sia fisicamente che mentalmente io sono uno che in campo non si risparmia mai". Sette campionati con la Jesina tra serie D ed Eccellenza, 180 presenze 37 gol sulle dita di una mano quelli segnati su rigore. Il gol da ricordare? "Sotto l’aspetto estetico quello contro il Fossombrone l’anno scorso, sotto le a curva è sempre emozionante, il più importante il 2 a 0 sempre in casa contro la Sambenedettese, all’epoca uno squadrone". Oggi (Comunale, fischio d’inizio 15.30) ritorno di Coppa col Montecchio, 0- 1 da ribaltare: tentar non nuoce. "E’ una partita ufficiale, nessuno vuol perdere: la priorità resta il campionato ma giochiamo in casa e faremo di tutto per passare il turno". Da bravo capitano è il primo a dare l’esempio, quali obbiettivi per questa stagione? "Io sono rimasto per cercare di dare una mano alla squadra dando sempre il massimo di quello che ho dentro, se il mister mi chiede di giocare io non mi tiro mai indietro, se posso esser d‘esempio ai compagni più giovani per me è il massimo delle gratificazioni". Lo sa che il giorno dell’amichevole con il Fano al Cardinaletti tifosi ospiti ricordavano con nostalgia i suoi trascorsi granata? "Ringrazio per la stima, a Fano sono stato due anni, avevo 22, 23 anni ero più giovane e andavo più forte, facevo 90’ minuti senza fermarmi mai, adesso al 70’ o all’80 esimo mi tocca sempre alzare la mano …".

Gianni Angelucci