Trudo in stato di grazia. La Jesina non si ferma

Domenica da dimenticare per Osimana e Castelfidardo, ma non per la Jesina. Che proprio negli ultimi secondi conquista la terza vittoria in campionato e guarda caso con il terzo gol di Kevin Trudo. Il capitano giustizia la Sangiustese Vp (in pieno recupero e con tanto di giallo, con l’arbitro che aveva decretato la fine con un minuto di anticipo rispetto al recupero per poi ammettere l’errore e far riprendere il gioco) con un colpo di testa mandando in visibilio il pubblico del Carotti tanto che i tifosi alla fine gli scrivono sui social. "Ti faremo una statua fuori lo stadio. Kevin numero 1". Trudo autentico trascinatore di una Jesina che intasca la seconda vittoria consecutiva raggiungendo la doppia cifra di punti e il quinto posto in classifica in coabitazione con un Montegranaro corsaro a Osimo senza allenatore. I calzaturieri, salutato la settimana scorsa mister Zannini, si sono presentati al Diana con in panchina il segretario Formentini, mentre nel settore ospiti il duo Proculo (direttore sportivo) e Tosoni (patron) davano indicazioni alla squadra. Risultato? Ritorno alla vittoria per il Montegranaro che – grazie a una partenza sprint – fa sprofondare un’Osimana (a meno dieci dalla vetta) che interrompe la serie positiva che durava in campionato da tre partite, ma soprattutto l’idillio con i propri tifosi dopo stagioni condite di applausi, calore e tifo. Domenica invece dagli spalti del Diana si sono sentiti i primi fischi e la contestazione verso i giocatori, ma soprattutto verso mister Senigagliesi. Anche se la società non sembra intenzionata a dare una sterzata. Un’Osimana che ora si appresta ad affrontare due trasferte in quattro giorni: la prima domani a Montefano, per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia (dove i senza testa dovranno difendere l’1-0 dell’andata), la seconda domenica a Tolentino (che ha ufficializzato il nuovo allenatore, Matteo Possanzini), in una sfida da brividi e con punti salvezza in palio, impensabile all’inizio del campionato viste le rose delle due squadre.

Domenica amara, la prima quest’anno, anche per il Castelfidardo, che esce sconfitto da Villa San Filippo di Monte San Giusto. Il Chiesanuova dell’ex Mobili, dopo il sorprendente blitz di una settimana prima a Urbania, mette ko anche la squadra di Giuliodori, che recrimina per un colpo di testa di Miotto respinto dalla traversa. Intanto, dopo la sesta giornata ci sono due squadre in vetta all’Eccellenza: Civitanovese e Urbino, che hanno superato nel finale rispettivamente Urbania e Montegiorgio.

Michele Carletti