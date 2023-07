Tumiatti, dal Milan alla Primavera biancorossa, cambio della guida tecnica

Cambio della guida tecnica della Primavera biancorossa: la società ha scelto Riccardo Tumiatti, classe 1963, cresciuto nel vivaio del Milan, che da calciatore ha fatto tutta la trafila delle giovanili dal 1973 al 1981. Nella stagione 198182 ha fatto parte della rosa della prima squadra del Milan, senza mai riuscire a debuttare. Successivamente ha continuato la carriera in C. Dopo un inizio da allenatore nei dilettanti, dal 1991, per sette stagioni, è tornato al Milan come allenatore: capo allenatore delle categorie giovanili dei rossoneri.