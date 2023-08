Tutti al Passetto: la squadra si presenta

Finalmente il giorno è arrivato: oggi verrà ufficialmente presentata l’Ancona 2023-2024. I tifosi biancorossi sono tutti convocati alle ore 21 presso il Passetto, nella suggestiva cornice del Monumento ai Caduti, dove si alzerà definitivamente il sipario su quella che sarà la squadra per questa nuova stagione. Già nella giornata di ieri, la società aveva invitato tutti i supports dorici ad accorrere numerosi all’evento, attraverso un apposito post pubblicato sui propri canali social: "Lo scorso anno al Porto Antico fu qualcosa di magico. Non vediamo l’ora di presentarci davanti a tutti voi! Ci vediamo alle ore 21 al Passetto di Ancona! Per l’occasione abbiamo un novità: dalle ore 8 di domani (oggi, ndr) fino alle ore 23 di dopodomani (giovedì, ndr) gli abbonamenti potranno essere sottoscritti con lo stesso prezzo di lancio dello scorso mese! Tornano infatti solo per 2 giorni le tariffe ridotte sia online che nei punti autorizzati Do It Yourself". Un incentivo non da poco, per provare ad avvicinare quante più persone possibili per questo evento che da il via alla nuova stagione: per i tifosi sarà anche l’occasione per ammirare da vicino gli ultimi tre arrivati, Julian Kristoffersen, Gianluca Clemente e Alessandro Macchioni, che potrebbero comunque non rappresentare gli ultimi colpi.

La piazza è già in fermento e le parole del patron Tony Tiong, intervenuto l’altro ieri con un apposito comunicato, hanno portata una ventata di ottimismo non indifferente all’intera piazza dorica, che nell’imprenditore malese ha sempre riposto grande fiducia fin dal suo arrivo nel capoluogo. Insomma, l’intera città e in particolar modo i ragazzi della Curva Nord, sono pronti a colorare il Passetto di biancorosso, con striscioni, fumogeni e bandiere, sulle note di quel "Gente di mare" che da ormai due anni accompagna le gesta dell’Ancona calcistica. Presente tutta la dirigenza ovviamente, ad eccezione dello stesso Tiong, che però sarà a Chiavari sabato 2 settembre per assistere alla prima di campionato contro l’Entella: all’evento, presentato da Roberto Cardinali (storico speaker delle gare casalinghe dei dorici), prenderanno parte anche il sindaco Daniele Silvetti e lo schermidore anconetano Tommaso Marini, medaglia d’oro durante gli ultimi mondiali. Assente invece l’altro campione del mondo (di salto in alto), Gianmarco Tamberi, invitato ufficialmente, ma impegnato a Zurigo nella Diamond League. Intanto la squadra ieri ha ripreso gli allenamenti al Paolinelli (si replica stamattina alle 10:30). Una curiosità: nel nuovo staff di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale italiana c’è un altro ex dorico, l’indimenticato Salvatore Russo, centrocampista biancorosso tra il 2000 e il 2004.

g.m.