Tutti disponibili, si rivede De Santis

Ieri pomeriggio lunga seduta di allenamento per i dorici: tutti presenti e disponibili agli ordini di Marco Donadel – Gatto ha lavorato a parte –, compresi gli squalificati Perucchini, Martina e Spagnoli. Il tecnico veneto per domenica recupererà De Santis e dovrebbe tornare a disposizione anche Mondonico. Al momento, se Donadel dovesse confermare il modulo di sabato scorso, domenica potrebbe schierare una difesa a tre con Fantoni, De Santis e Camigliano davanti a Vitali, a centrocampo esterni Mezzoni e Brogni e in mezzo Prezioso e Paolucci, più avanti Simonetti e Di Massimo a sostegno di Melchiorri. Al Tubaldi arbitrerà Fabio Rosario Luongo di Napoli, con lui gli assistenti Andrea Torresan di Bassano del Grappa e Domenico Russo di Torre Annunziata, quarto ufficiale Riccardo Tropiano di Bari.