Tutti i risultati e il prossimo turno

Con la vittoria nel derby del PalaTriccoli la Clementina centra il sorpasso in classifica nei confronti della Pieralisi Jesi salendo in ottava posizione con 31 punti. E la Clementina nella prossima giornata è attesa a un altro scontro salvezza, casalingo, contro Corridonia, terz’ultima. Jesi invece salirà sul campo della terza in classifica, Imola.

B1 femminile (girone D), 23^ giornata. Risultati. Campagnola Emilia-Imola 0-3, Trevi-Volley Modena 3-0, Forlì-Ravenna 3-2, Corridonia-Cesena 0-3, Altino-Bologna 2-3, Jesi-Clementina 1-3. Ha riposato: Tieffe Modena.

Classifica: Bologna 59; Altino 46; Imola 39; Forlì e Ravenna 34; Cesena e Trevi 33; Clementina 31; Campagnola Emilia e Jesi 30; Corridonia 25; Tieffe Modena 12; Volley Modena 8.

Prossimo turno. 22042023: Imola-Jesi (ore 18), Tieffe Modena-Forlì, Ravenna-Campagnola Emilia, Clementina 2020-Corridonia (ore 18). 23042023: Bologna-Trevi, Cesena-Altino. Riposerà: Volley Modena.