Tutti i risultati, molte le sorprese

Il mercoledì di Coppa ha sorriso per per le nostre squadre di Eccellenza solo all’Osimana (nei quarti contro il Montefano). Eliminate Castelfidardo e Jesina.

Coppa Italia Promozione. Agli ottavi di finale va la Biagio Nazzaro Chiaravalle (che ha la meglio sulla Castelfrettese, 2-0 per la Biagio all’andata e 2-1 per la Castelfrettese nel ritorno). Promossa il Marina contro il Barbara Monserra (vincente per 3-2 nell’andata e 3-1 nel ritorno). Al Moie Vallesina dopo la vittoria nella prima partita (2-0) basta il pari (0-0) contro il Fabriano Cerreto. Continua la corsa anche l’Osimo Stazione a discapito dei Portuali (3-2 per gli osimani nell’andata e 1-1 nel ritorno). A sorpresa esce la Vigor Castelfidardo, vincitrice delle ultime due edizioni, eliminata dall’Appignanese (2-0 per la Vigor all’andata, 3-1 per l’Appignanese nel ritorno).