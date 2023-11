Tutti presenti agli ordini di Colavitto. I toscani vanno avanti in Coppa

Dorici ieri in campo al Paolinelli per proseguire nella preparazione della partita di sabato pomeriggio al Del Conero. I biancorossi hanno svolto una seduta di allenamento mattutina, composta da riscaldamento, lavori di forza e lavori di tecnica e di tattica, sessione in palestra per il portiere Vitali e riposo per Nador, in gruppo tutti gli altri. Oggi l’allenamento è in programma sempre al Paolinelli, alle 13.30 circa. Il Pontedera, invece, ieri ha giocato in Coppa a Chiavari contro l’Entella, tre giorni dopo il confronto in Toscana che ha visto l’Entella prevalere per 1-0. Un Pontedera che ieri s’è ritrovato in superiorità numerica dopo 9’ per l’espulsione del giovane Reali per fallo da ultimo uomo. Al 31’ il vantaggio dei toscani con Fossati, classe 2003 che sfrutta un perfetto inserimento in area di rigore per realizzare il suo secondo gol stagionale in maglia granata.

La partita si accende, l’Entella finisce il primo tempo all’arrembaggio. Nella ripresa non cambia il risultato, il Pontedera vince e passa ai quarti mettendo in mostra giovani interessanti, ma fatica non poco. Almeno questo potrebbe essere un vantaggio per l’Ancona, visto che la formazione di Max Canzi avrà appena tre giorni per preparare il confronto di sabato al Del Conero. Al momento tutti i biancorossi dovrebbero essere a disposizione di Colavitto per la sfida con il Pontedera. Tra questi ce ne sono tre che sono in diffida, e cioè i due terzini Martina e Clemente e capitan Gatto: le ammonizioni di Martina e Gatto a Ferrara, infatti, li hanno fatti arrivare a quota quattro e alla quinta ammonizione scatterà la squalifica.

E’ possibile che le scelte di Colavitto tengano in considerazione anche questa variabile, in vista dei prossimi impegni dell’Ancona, che poi a dicembre affronterà il Sestri, domenica 10 a Vercelli, il Pescara in casa domenica 17 e la Lucchese al Porta Elisa, venerdì 22. Al momento la probabile formazione biancorossa potrebbe prevedere Perucchini tra i pali, Clemente o Barnabà terzino destro, Martina o Agyemang a sinistra, in mezzo Cella e Pellizzari, a centrocampo Gatto insieme a Paolucci e Saco, in attacco Energe, Spagnoli e Cioffi, ma non sono escluse sorprese, visto che spesso Colavitto ha tenuto in considerazione il fattore ex e il desiderio di mettersi contro la sua ex squadra che può animare il giocatore che l’anno precedente ha vestito la maglia dell’avversario di turno.

Arbitrerà l’incontro in programma sabato 2 dicembre (fischio di inizio ore 18.30) Marco Peletti di Crema, al suo fianco gli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Manuel Cavalli di Bergamo, quarto ufficiale Matteo Dini di Città di Castello. Il direttore di gara finora ha arbitrato tre incontri in serie C, distribuendo pochi cartellini gialli, nessun rosso e assegnando un solo rigore.

