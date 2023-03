Ultras biancorossi: arrivano 5 daspo

Uno scontro, armati di bastoni, con i tifosi ospiti costa cinque daspo a cinque tifosi dorici dell’Ancona. A firmarli è stato il questore Cesare Capocasa mentre ad emetterli è stata la divisione anticrimine diretta dal vice questore Marina Pepe. Gli interessati, che hanno tutti venti anni ad eccezione di uno che ha 45 anni, non potranno avere accesso in tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano, compresa la nazionale di calcio. Gli scontri si erano verificati a febbraio per la partita Ancona-Olbia che si è tenuta allo stadio Del Conero. Durante la fase di afflusso avrebbero avvicinato i tifosi ospiti in prossimità del parcheggio, colpendoli con dei bastoni. L’azione cessava con l’intervento delle forze dell’ordine. Il divieto varrà per un anno.