Un altro fenomeno. Il martedì storico di "Baro» Dalla semifinale conquistata alla curva per tifare Gimbo

Un martedì da ricordare per l’atletica anconetana. Prima del trionfo storico di Tamberi nell’alto mondiale all’aperto, Simone Barontini si era qualificato alla semifinale degli 800 metri iridati, penultimo atto del mezzofondo in programma stasera. E in curva a guidare e tifare il "Baro" c’era anche il suo allenatore, Fabrizio Dubbini, volato lunedì a Budapest per seguire il suo allievo. "Abbiamo rotto il ghiaccio - le prime parole a caldo dopo la gara del tecnico anconetano -. Adesso la semifinale non sarà semplice, ma è la vera gara nostra, di Simone soprattutto. Dovremmo recuperare bene le energie". Per lo sforzo fisico, ma anche per il grande caldo che non risparmia neanche la capitale ungherese. "Qui fa tanto caldo, si fa difficoltà, ma questo sarà per tutti. Vedremo quello che uscirà fuori, ma domani (oggi, ndr) mi aspetto sicuramente un garone".

Ieri a metà mattinata a Budapest c’erano già 34°. Un Barontini in grande forma. Il dorico delle Fiamme Azzurre, classe 1999, lo aveva già dimostrato a fine luglio nei campionati italiani assoluti di Molfetta quando aveva riconquistato il titolo italiano degli 800 metri all’aperto con tanto di primato personale di 1:44.50 e minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024. Già a proposito di Olimpiadi. Dubbini dopo la gara del ‘suo’ Baro non si è perso lo show trionfale di Tamberi nel salto in alto. "Una vittoria storica. Con l’oro conquistato ieri (martedì, ndr) è il più grande atleta italiano di sempre per titoli. Penso che già questo basta. Ed era doveroso fare un minimo di festeggiamento per l’enorme prestazione di Gimbo, ma la testa poi Simone l’ha rivolta subito verso la semifinale". Dove " il keniota Wanyonyi è il più temibile, ha un tempo notevole ed è quello che ha fatto il miglior tempo in batteria. Gli altri più o meno sono temibili alla pari. Ma arrivato a questo punto tutti sono tosti, ma anche le sue gambe, perché è evidente che sta al top". Ieri Simone ha svolto un massaggio al mattino, un pregara leggero alla sera, oggi una leggera attivazione prima della gara e poi il trasferimento allo stadio per la semifinale. "Dopo il primo turno ci siamo parlati, ci siamo detti diverse cose sia per la gara fatta, gestita molto bene e dove penso che si sia abbastanza risparmiato, sia per l’approccio alla semifinale. Nella notte dopo la gara penso abbia dormito poco per l’adrenalina". Adesso la semifinale. "Sarà gara vera e ci dovremo giocare le nostre carte che saranno importanti. Essendo la terza semifinale in ordine di tempo ed essendo in semifinale lo svedese Kramer che notoriamente è un uomo da ritmo penso che Kramer vedendo anche i tempi delle semifinali precedenti possa impostare un ritmo elevato nel tentativo comunque di rientrare con i ripescaggi dei tempi. Simone quindi dovrà marcarlo stretto in modo tale che poi possa attaccare negli ultimi 150 metri".

Michele Carletti