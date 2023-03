Un anconetano a Trodica, sarà Marco Lelli a puntare ai playoff

Mister Marco Lelli torna in panchina. Sarà infatti l’allenatore dorico a guidare il Trodica (Promozione, girone B). Il tecnico, classe 1962, che ha guidato l’Anconitana fino a due anni fa dopo le esperienze nel Loreto, ma in passato anche nell’Osimana e nel Piano San Lazzaro e non solo, oltre al triplete conquistato con l’Ancona 1905 con tanto di vittoria del campionato di Eccellenza e della Coppa Italia regionale e nazionale, torna in pista. Lelli prende il posto di Massimo Busilacchi che una settimana fa aveva rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta sul campo della Futura 96. Ora la società punta su Lelli, dopo che sono girati in precedenza vari nomi tra cui quello di Trillini. Proprio con l’anconetano si era aperta una sorta di sfida "in famiglia", visto che entrambi i tecnici hanno avuto esperienze con la squadra del capoluogo dorico e si sono ritrovati a doversi contendere il posto in panchina. Tutto ciò "denota ulteriormente le ambizioni di grandezza del Trodica Calcio e della sua dirigenza, sempre più convinta e fiduciosa di poter ottenere un piazzamento nella griglia playoff" scrivono sui canali social ufficiali della società maceratese. Lelli debutterà nella prossima giornata dove il Trodica - reduce dal turno di riposo e sesto in classifica - ospiterà il Corridonia.