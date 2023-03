Un campionato dai due volti La Torres a un punto dai playout

Un avvio a spron battuto, degno di quelle squadre che tornano ad affrontare una categoria sulle ali dell’entusiasmo, poi la vistosa flessione: è un campionato dai due volti quello condotto finora dalla Torres, a un solo punto di vantaggio sulla zona playout e a secco di vittorie da cinque partite. Una serie di risultati che ha indotto la società ad esonerare il tecnico Stefano Sottili e a richiamare Alfonso Greco. La classifica, insomma, inizia a farsi preoccupante ed è proprio per questo motivo che la squadra di Sassari venderà oggi cara la pelle contro l’Ancona, fermata sull’1-1 all’andata allo stadio Del Conero. Le prime sfide tra Torres e Ancona sono andate in scena a cavallo delle due Guerre Mondiali, nelle stagioni ‘31’32 e ‘32’33 di Prima Divisione (antenata dell’odierna Serie C). I rossoblù e i biancorossi (al tempo con il nome di Anconitana) si sono incontrati per la prima volta nelle Marche il 3 gennaio del 1932. La gara finì 1-1. Anche il ritorno terminò in pareggio (0-0), rimandando per entrambe la prima gioia in questa sfida. La stagione seguente a sorridere per primi furono i rossoblù, che ci presero gusto e si ripeterono, aggiudicandosi entrambe le sfide: 2-1 a Sassari e 2-0 ad Ancona. Bisogna aspettare alla stagione ‘59’60 per un nuovo confronto. A partire da quell’annata le due formazioni si sono sfidate ininterrottamente in Serie C per tutti gli anni Sessanta e oltre, sino al 1973 (con la sola pausa della stagione ‘71’72). Questa serie di sfide si concluse in perfetto equilibrio: 7 vittorie a testa e ben 12 pareggi.

Gianmarco Minossi