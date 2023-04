Un campionato per cuori forti In vetta è tutto da decidere

Anche l’ultima giornata sarà da brividi forti. Il campionato di Eccellenza di quest’anno è vietato ai deboli di cuore. Solo un verdetto è scaturito dalla penultima giornata. Il Marina non riesce a compiere il miracolo di acciuffare i playout. Per il resto tutto da decidere. A partire dalla vetta. Atletico Ascoli e Forsempronese non vanno oltre il pari rispettivamente contro Castelfidardo e Osimana e restano divise da una lunghezza. Un punto d’oro è quello preso dai fidardensi, colto nella tana della capolista. In rimonta, grazie al colpo di testa del solito Ristovski, in una partita rocambolesca dove l’arbitro sventola ben tre rossi (all’ex Minnozzi e ai biancoverdi Ruiz e Bandanera). Non sarà un Castelfidardo al completo quello che alla ripresa del torneo si giocherà la salvezza diretta, in casa, contro il Fabriano Cerreto. Ma ci sarà tempo per pensarci (si tornerà a giocare domenica 30 aprile per via dell’impegno con il Torneo delle Regioni). Quello preso domenica è "un punto importantissimo contro la prima della classe e in casa loro – le parole del tecnico dei fidardensi, mister Marco Giuliodori –. Nella prima frazione siamo stati contratti e un po’ impacciati, mentre la ripresa l’abbiamo giocata con il piglio giusto. Nonostante le espulsioni la squadra si è difesa benissimo, con alcuni interventi importanti di David. Un risultato fondamentale che ci permette di giocarci la salvezza nella sfida contro il Fabriano Cerreto". Quasi un playout anticipato. Se il Castelfidardo dovesse vincere condannerebbe i cartai alla retrocessione in virtù della regola dei 10 punti di distacco, altrimenti sarà spareggio. Già il Fabriano Cerreto. I cartai non riescono a invertire la marcia cadendo ancora, e in casa, contro la matricola Chiesanuova che in autogestione vince ancora centrando la salvezza. Non centra la vittoria invece l’Osimana (i playoff si allontanano forse definitivamente, a -2) che rischia in casa contro la Forsempronese. Nel vento e nella pioggia è volato via l’appello degli ultras: ‘’Vincere nel nome di Osimo’’. I senza testa, dopo un buon primo tempo, vengono salvati nella ripresa dalle parate del giovane Canullo. Al Diana si è rivisto Ganci, uno dei protagonisti della promozione della scorsa stagione, e qualcuno, scherzando, gli ha chiesto di mettersi le scarpette e scendere in campo per aiutare un attacco in affanno. Come in affanno sta finendo un torneo da dimenticare la Jesina che subisce quattro reti sul campo della Sangiustese. I tifosi non la mandano a dire ai propri giocatori con tanto di striscione esposto nello stadio di Montegranaro: ‘’L’attaccamento alla maglia che chiedevamo è quello che avete col vile denaro’.