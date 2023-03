Un Empoli penultimo fa paura "Sono in forma, lo dicono i risultati"

La classifica (penultimo posto) dell’Empoli? Sicuramente è meglio ignorarla, si rischierebbe di incorrere in spiacevolissime sorprese.

"Incontriamo una squadra in salute (Pala Lazzeri, palla a due alle 21) niente a che vedere con quella dell’andata – mette tutti sul che va la Marcello Ghizzinardi – l’ultima volta che hanno giocato in casa, un mese fa, hanno battuto Piacenza, poi sono andati a vincere ad Ancona, hanno perso a Senigallia dopo due supplementari e a Rieti prima della sosta contro una schiacciasassi come la capolista se la sono giocata fino all’ultimo. Aggiungiamo il fattore campo che da sempre è uno dei loro punti di forza, servirà una General Contractor attenta e concentrata per sperare di tornare a casa con un risultato positivo".

Non sempre, e non a tutti, le soste del campionato (la serie B torna in campo dopo le finali di Coppa Italia) sono risultate gradite. Per voi, in quest’occasione com’è stata?

"Sono sincero, per quanto ci riguarda è caduta a puntino – ammette il coach leoncello – avevamo due nuovi da inserire (Varaschin e Calabrese ndr), e persi altri due (Rocchi trasferito a Taranto e Gatti infortunato alla mano, recupero previsto dopo Pasqua ndr) queste due settimana sono servite per sistemare alcune cose che proveremo a mettere in atto ad Empoli".

E questa General Contractor che non sempre in trasferta riesce ad esprimere le sue potenzialità?

"E’ anche questione di mentalità e personalità, per questa partita sarà fondamentale un approccio di personalità. Loro– conclude Ghizzinardi – hanno appena battuto Piacenza, che ha la differenza canestri favorevole nei nostri confronti, e Ancona con la quale abbiamo perso pesantemente. Si tratta di due dirette concorrenti nella lotta per i play off, anche per questo vincere ad Empoli per noi significhebbe acquisire un autentico jolly".

Non resta che attendere il verdetto del campo.

Gianni Angelucci