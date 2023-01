Un figlio d’arte per la difesa: si lavora per Mattia Lombardo

Con la testa a Fiorenzuola, ma con un occhio al mercato: e così, mentre Colavitto prepara la squadra per domenica, Micciola continua a lavorare alacremente sul mercato. Dopo aver messo a referto l’acquisto di Agostino Camigliano, il ds si concentra ora sull’attacco, il reparto che più di tutti necessita di essere rafforzato. Il nome più in auge, al momento, è quello di Federico Melchiorri, che sembra aver superato Kevin Cannavò nell’indice di gradimento della dirigenza dorica: l’arrivo dell’attaccante di Treia, attualmente in forza al Perugia, è però subordinato a quello di Edoardo Iannoni, sempre al Grifo, ma di proprietà della Salernitana.

Ma se l’arrivo del primo è più fattibile, con i dirigenti umbri che vorrebbero liberarsi di un ingaggio pesante, più difficile è invece il secondo, con Castori che ha per ora bloccato la sua partenza nonostante il poco spazio concessogli. L’Ancona preferirebbe però prendere entrambi, per consegnare a Colavitto quelle pedine che il mister ha chiesto dopo i recenti infortuni. O entrambi o nessuno quindi: l’asse tra i due capoluoghi rimane quindi molto caldo. Ma non solo l’attacco: come scrivevamo già ieri, Micciola continua a lavorare su più fronti. L’ultimo nome, per il centrocampo, è quello di Mattia Lombardo, esterno della Torres e figlio d’arte di Attilio, ex Samp, Juve e Lazio.

Si tratterebbe di un rinforzo di notevole spessore, visto che il classe 1995 è ormai un veterano della Serie C, vantando un’esperienza quasi decennale. Capitolo uscite: Filippo Berardi è sempre più prossimo alla cessione in Serie D, con Vibonese, Carpi e Molfetta a contenderselo. Quarta serie a cui sembra destinato anche Edoardo Ruani, che continua a piacere alla Vigor Senigallia. Congelata invece, per il momento, la partenza di Giorgio Brogni: il terzino sinistro, chiuso finora dall’exploit di Alessandro Martina, è stato provato nella formazione titolare nell’allenamento di ieri ed è quindi possibile vederlo dal primo minuto a Fiorenzuola. Proprio Martina ha parlato del momento positivo che sta attraversando il gruppo: "All’andata col Fiorenzuola ho segnato con il destro che non è il mio piede, non calcio mai in porta di destro. Bisogna crederci sempre, mi è capitato più volte di poter puntare la porta, spesso ho sbagliato la scelta. Devo lavorare molto su questa mia lacuna. Potrei segnare di più. La vittoria col Pontedera è servita per iniziare la seconda parte del nostro campionato con lo spirito giusto. Ci aiuta e ci stimola ad affrontare le prossime due trasferte. Andiamo a Fiorenzuola maggiormente convinti. La continuità sinora è mancata perché dopo una vittoria talvolta, inconsciamente, ci sentiamo appagati. Stiamo lavorando anche sotto questo profilo. Con il Pontedera abbiamo espresso al meglio il nostro modo di giocare. Noi siamo questi. Credo che ormai abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza. Sappiamo che se giocassimo così metteremmo in difficoltà chiunque, a prescindere dall’avversario".

Gianmarco Minossi