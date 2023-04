Un girone di ferro, ma Chiaravalle ci crede

Chiaravalle andrà alla caccia della serie A Silver dal 5 al 7 maggio, inserita nel girone A contro Torri, Arcom e Verdeazzurro in virtù del quinto posto ottenuto nella stagione regolare (35 punti frutto di 16 vittorie e 3 pareggi con 7 sconfitte). Il ruolino di marcia delle avversarie racconta di un Torri (37 punti, 18 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte) che ha sfiorato la qualificazione per i play off di Serie A Gold e di un Arcom e Verdeazzurro che hanno chiuso entrambe con 31 punti, 15 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte. Chiaravalle sulla carta si ritrova in un girone di ferro, ma dalla società marchigiana fanno sapere che scenderanno in Abruzzo senza tanti timori reverenziali. L’altro girone, il B, è con Ferrara, Cologne, Cus Palermo e Giovinetto.

I ragazzi di mister Guidotti si stanno allenando da giorni al meglio per arrivare all’appuntamento in Abruzzo. Si comincerà a giocare il 5 maggio (ore 16) contro Arcom nel palasport Giovanni Paolo II di Pescara. Le prime due del girone A e B si qualificheranno alla prossima A Silver, le altre giocheranno nella Bronze della stagione 202324.