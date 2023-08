Un inserto speciale sulla Serie C

Il campionato della gente torna in campo. La serie C è pronta a ripartire. Il girone B sarà l’osservato speciale. Due squadre retrocesse dalla serie B, la Spal e il Perugia, un club proveniente dal girone A, la Juventus Next Gen, e un altro dal girone C, il Pescara. Di mezzo quattro marchigiane: l’Ancona cercherà di stare subito dietro alle big, la Recanatese punterà a sorprendere, mentre Vis Pesaro e Fermana avranno come obiettivo la salvezza, ma poi chissà. E poi Carrarese, Gubbio, Arezzo, oltre ai romagnoli del Rimini. Venti realtà pronte a darsi battagliaSulle nostre colonne dell’inserto regionale che uscirà domani, gratis col Carlino, un quadro sulle marchigiane, un viaggio all’interno dell’Aia per scoprire arbitri e assistenti e la serie C, un focus sui giovani in rampa di lancio.

Nicholas Masetti