Un Natale da capolisti. I Portuali non fanno regali

PORTUALI DORICA

2

MONDOLFO MAROTTA

0

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi, Savini, Santoni, Candolfi (40’ st Piermattei), Sassaroli, Gioacchini (13’ st Pascali), Marzioni (13’ st Lazzarini), De Marco (25’ st Giampaoletti). All. Ceccarelli

ATL. MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Pacenti, Orciani, Morganti (43’ st Pompei), Scrosta, Gregorini, Tiriboco (12’ st Creatore), Marconi, Paolini, Pantaleoni, Rragami.

Arbitro: Morbidelli di Fermo

Reti: 11’ st Savini, 24’ st Lazzarini

Apre capitan Savini, chiude Lazzarini. Così i Portuali Calcio Dorica superano 2-0 un Atletico MondolfoMarotta battagliero e si regalano un Natale in testa alla classifica di PromozioneA. Dopo un piatto primo tempo, avarissimo di occasioni, i Dockers alzano i giri del motore nella ripresa. Al 6’ Rrgami fa suonare un campanello d’allarme, che sveglia i ragazzi di Ceccarelli. Minuto 11’, punizione del rientrante Sassaroli (assente per squalifica a Fabriano e subito determinante), Savini si libera in area e di testa supera Montesi. È l’1-0 che stappa la partita. Al 24’ il bis. Fuga di De Marco sulla destra, cross teso sul quale si avventa Lazzarini con i tempi giusti. L’Atletico prova a rientrare in partita nel finale, ma la girata di Rrgami viene neutralizzata da Tavoni in collaborazione con la difesa. Al triplice fischio i Portuali incamerano altri tre punti dei 30 totali messi in cascina al giro di boa. Il MondolfoMarotta, invece, resta a quota 12 impantanato nella zona caldissima della classifica. Proverà a riemergere nel 2023, dopo la separazione con mister Sartini e in attesa della ratifica del nuovo allenatore.

Giacomo Giampieri