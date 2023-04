Un successo netto per i ragazzi di Fabbietti

CASTELFERRETTI

MONTORIO

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Toccacieli, Galdenzi, Giaccaglia, Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Santilli, Rinaldi, Freddi, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti.

MONTORIO: Pasquantonio, Caleca, Ricci, Porcinari, Taraschi, Marcotullio, Germini, Di Terlizzi, Anselmi, Tidona, Alemanno, Ranalli (L1), Provvisiero (L2). All. Colella.

Parziali: 25-13, 25-17, 25-23.

Arbitri: Tizzanini e Spitaletta.

Una sfida casalinga che ritorna dopo ben dodici stagioni e la Sabini non si lascia sfuggire la vittoria dimenticando così la sconfitta di Turi. Successo netto per la formazione di Fabbietti, in tre set, contro gli abruzzesi del Montorio, che arriva senza particolari patemi. E’ Giuliani a prendere per mano la formazione di casa a metà del primo parziale. Anche nel secondo set la musica non cambia con Mariotti che continua a essere una furia in attacco oltre a Beni che riesce a trovare continuità. Solo il terzo set è più combattuto degli altri, ma la Sabini riesce a spuntarla in volata. A decidere il match un errore avversario.