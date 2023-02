Un turno di stop per Bambozzi e Ruiz

Osimana e Castelfidardo non saranno domenica al completo. Nei giallorossi un turno di squalifica per Bambozzi, tra i fidardensi Ruiz. Sempre in Eccellenza due giornate di stop a Zingrillo (Porto Sant’Elpidio), una a Nobili, Peroni e Notariale (Atletico Gallo), Felicetti (Atletico Ascoli), Tittarelli (Chiesanuova) e Strano (Maceratese). Domani due anticipi (ore 15): Valdichienti-Jesina e Colli-Maceratese.

Promozione. Due turni di stop a Sartarelli (Barbara) e Rinaldi (Osimo Stazione). Uno a Polidori (Passatempese), Cordella (Atletico MondolfoMarotta), Zandri (S.Costanzo), Donati e Pierri (Gabicce Gradara), Abbruciati (Olimpia Marzocca), Mosca (Vigor Castelfidardo) e Teodori (Fermignanese). Squalificato fino al 22 febbraio mister Spuri (Barbara).

Prima categoria. Due giornate a Boria (Colle 2006). Una a Renda (Colle 2006), Giampieri (Chiaravalle), Chiariotti (Sampaolese), Mazzieri (Borgo Minonna), Morra (Labor), Graciotti (Loreto), Lucci (Montemarciano), De Martino (Villa Musone) e Grassi (Filottranese). Squalificato fino al 22 febbraio mister Luchetta (Borgo Minonna).