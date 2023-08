Un video con la nuova maglia dei biancorossi di Ancona: ecco le novità della stagione

L’attesa è finita: è arrivato il nuovo merchandising della società, gli abbonamenti sottoscritti hanno già superato quota mille (lo scorso anno furono millecento) e, dulcis in fundo, è stato pubblicato ieri sui canali ufficiali della società, il video promozionale che mostra l’anteprima delle nuove maglie, che saranno presto presentate: quanto basta a scatenare tra i tifosi una trepidante attesa.

Venendo al mercato, come ampiamente riportato, il prossimo acquisto che ci si aspetta in casa Ancona è un attaccante che è già nel gruppo, quell’Antonio Cioffi che ha iniziato la preparazione con il Napoli (proprietario del suo cartellino), e che la sta proseguendo a Cingoli agli ordini di Marco Donadel. Il transfer della società partenopea sta notoriamente ritardando, salvo quello per potersi allenare, ma l’impossibilità di disputare le gare amichevoli penalizza sia lui stesso che l’allenatore, che vorrebbe vederlo all’opera in un contesto agonistico. La Società attende con pazienza, la stretta di mano c’è stata, e il giocatore per Cingoli è partito. Le recenti news fanno riferimento all’inserimento del direttore Micciola negli interessamenti a Marco Bontempi, classe 2003 di proprietà della Sampdoria. L’altra questione aperta è quella del punto di riferimento per la fascia destra, ruolo per il quale è stata ipotizzata un’ampia rosa di nomi nel taccuino di Micciola, all’interno della quale Valietti del Vicenza e Somma, anche lui della Samp, sembrerebbero guadagnare preferenza rispetto a Corsinelli e ad altri.

Il non gradimento dell’offerta del Perugia per Pier Luigi Simonetti porta a pensare che anche quest’ultimo possa essere tatticamente impiegato in quella posizione come soluzione già presente in casa: sarebbe davvero un bell’"acquisto". Doverosamente, vanno anche riportati i segnali di consolidamento della possibile permanenza di Federico Moretti; fatto salvo un rilancio della Nuova Samb proprio a strapparlo di mano, l’attaccante resta in gruppo.

Gianmarco Minossi