Una Clementina ordinata soffre poco con Firenze

CLEMENTINA

3

FIRENZE

1

Parziali: 25-19, 26-28, 25-22, 25-16

CLEMENTINA 2020 VOLLEY: Dalla Rosa 3, Ciccolini 10, Stafoggia 9, Usberti 7, Fedeli 15, Canuti 14, Grilli, Saveriano 4, Pizzichini 13, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

LIBERI & FORTI FIRENZE: Costamagna 13, Degli Innocenti 16, Sacchetti 5, Pieraccioni 4, Toccafondo 1, Galli 5, Bruni 1, Alberti 3, Goretti, Becucci, Migliarini, Coluccini (L1), Trimarchi (L2). All. Pucci.

Arbitri: Natalini e Mochi

La Clementina continua nella serie positiva. La formazione di Paniconi supera in quattro set le fiorentine. Parte bene la Clementina che si aggiudica abbastanza facilmente il primo set con un gioco attento e preciso. Ma le toscane si riportano in parità nel secondo: due errori al servizio delle padrone di casa decidono il match. Lo sprint finale nel terzo parziale premia le marchigiane che poi dominano letteralmente il quarto set, una frazione senza storia con il dominio incontrastato delle bianco-rosso-blu che non non si fanno sfuggire il bottino pieno continuando la risalita in classifica.