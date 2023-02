"Una partita alla volta, ma la Vigor andrà lontano"

A Senigallia i riflettori sono puntati su Sabah Kerjota. In realtà anche lontano dalla Spiaggia di Velluto sono in tanti a stropicciarsi gli occhi nel vedere i miglioramenti del funambolo albanese.

Non potrebbe essere altrimenti, un suo tiro dalla distanza ha deciso anche il big match contro il Pineto, niente male se si pensa che sino a venerdì scorso la sua presenza era in forte dubbio a causa di un colpo subito in allenamento. L’ex Montefano invece continua a regalare gioie e meraviglie balistiche, l’ovazione dei 2500 del "Bianchelli" è il giusto premio per un talento che a Senigallia sembra aver trovato quella continuità che gli era mancata in passato. Smaltita l’euforia del successo contro la capolista, la Vigor è tornata al lavoro per prepararsi al meglio in vista della trasferta di Tolentino come ricorda al Carlino lo stesso Kerjota. Squadra e staff tecnico sono consapevoli di non potersi permettere cali di concentrazione, per cullare fino in fondo il sogno di conquistare la vetta il margine di errore deve ridursi ancora di più.

L’ovazione che ti ha riservato il pubblico domenica scorsa te la ricorderai per un bel pezzo…

"Giocare di fronte a tanta gente è sempre molto emozionante. L’ovazione mi ha fatto enormemente piacere, è la cosa più bella del mondo per un calciatore che ha dato tutto se stesso in partita. Sono davvero felice di aver contribuito alla conquista di tre punti preziosissimi per la Vigor".

Ti saresti mai immaginato di arrivare ad un tale livello?

"Avevo ottime sensazioni, ma sino a questo punto… Ho scelto Senigallia perché è una piazza importante e volevo mettermi alla prova in un campionato competitivo come questo. Ero certo che la Vigor avrebbe fatto una bella figura in Serie D ed ho sempre pensato di poter dare il mio contributo, ma non avrei mai pensato di trovare la squadra a poche lunghezze dalla prima in classifica in questa fase della stagione".

Sì è parlato di un giorno in più di riposo, ma a quanto pare avete deciso di allenarvi lo stesso…

"Questo è il momento di accelerare, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci quindi ci alleniamo con entusiasmo, intensità e concentrazione".

Credi davvero che una rimonta sul Pineto sia possibile?

"Il nostro motto è: focalizzarci su una partita alla volta, continueremo a lavorare senza fare troppi calcoli. Vincere sarebbe un sogno, forse irrealizzabile, ma se succedesse sarebbe il coronamento ideale di una stagione perfetta".

Però il rischio di rilassarsi troppo a Tolentino è reale…

"Non ci siamo mai esaltati dopo un successo, per quale motivo dovremmo rilassarci alla vigilia di un derby così importante? Non credo che possa accadere una cosa del genere, sappiamo tutti quanto è importante questa gara".

Nicolò Scocchera