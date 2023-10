"Una rete così fa male, ma dobbiamo rialzarci a Ancona": la sfortunata partita di Filippo Perucchini

Il portiere Filippo Perucchini è stato uno dei protagonisti in positivo della sfortunata partita di Carrara. All’Ancona non sono bastate le sue parate. "Una sconfitta che brucia – ha commentato il portierone alla fine del match –. Come ha bruciato il gol di domenica scorsa, ancora di più questo. Abbiamo fatto una partita importante, anche e forse soprattutto in dieci abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Prendere gol ancora una volta nel recupero, così, fa male, in quel momento neanche in dieci, ma in nove, perché c’era fuori anche Spagnoli. Adesso c’è solo da ripartire, da prendere la rabbia che uno si tiene dentro dopo queste partite e buttarla sul campo, perché rode tanto, non posso dire il perché e per come, c’è solo da andare avanti. Domenica una partita altrettanto difficile, dobbiamo ricominciare, tenersi dentro quella rabbia e anche quella consapevolezza della prestazione che abbiamo fatto, perché è stata fatta molto bene, e andare a battagliare. Il calcio è questo, i gol dopo il novantesimo capiterà anche a noi di farli. È facile dire che bisogna stare più attenti e più compatti, le solite cose, ma la realtà è questa". Perucchini ha sorvolato però volutamente sull’espulsione per doppio giallo a Peli. "Non credo che in occasione del primo giallo sia stata una perdita di tempo voluta – ha aggiunto –. Però, non mi è mai piaciuto parlare degli arbitri, mai fatto nella carriera, gli episodi capitano una volta a favore e una volta a sfavore. Anzi, ci tengo a rimarcare il fatto che dopo l’espulsione, nella ripresa la squadra ha avuto due occasioni subito e ha sempre tenuto bene il campo. Le mie parate? Preferisco essere il peggiore in campo e vincere la partita, per me portare a casa un punto in questo tipo di partita sarebbe stato importante, invece abbiamo perso, ma questa sconfitta deve darci forza, deve darci quel qualcosa in più per essere affamati non fino al 95’ ma anche oltre. Arriverà poi il momento che segneremo noi al 97’".

g. p.