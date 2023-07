Una Ristopro più forte Arriva anche Giombini

Dopo le conferme di Stanic e Centanni e, dopo gli arrivi di Negri e Bedin la Ristopro Janus Basket Fabriano annuncia l’ingaggio di Yannick Giombini per la stagione 202324, ala in forza alla Luciana Mosconi nell’annata appena conclusa.

"La squadra – afferma il neo-coach Federico Grandi – è pressoché completata, manca ancora l’ultimo tassello che sarà un 4 probabilmente straniero". "Sarà una squadra – continua l’allenatore cartaio – omposta da un mix tra giocatori senior, affidabili, che conoscono bene la categoria e under che dovranno garantire intensità, freschezza e dinamicità dalla panchina". "Mai come quest’anno – conclude Grandi – in un campionato a 34 partite, sarà importante poter allungare le rotazioni e quindi la crescita dei ragazzi più giovani sarà una delle chiavi della nostra stagione". Giombini è un’Ala di 201 centimetri per 94 chili, classe 2001, si forma cestisticamente ad Ancona (Stamura), dove debutta in C Silver (Il Campetto) conquistando la promozione in B nel 201718. Qualche presenza nella terza categoria nazionale a soli 17 anni, poi il trasferimento in una grande realtà come Casale, dove Yannick ha la possibilità di sviluppare tutto il suo talento tra C Gold (CB Team Basket con 13 punti di media), Under 18 Nazionale e gli allenamenti con la Serie A2. Nella stagione 202021 diventa parte effettiva del roster di A2 migliorando il suo bagaglio tecnico grazie anche alle 13 presenze messe a referto. "Lo scorso anno ritorna nella sua città – si legge nel comunicato ufficiale della Janus – alla Luciana Mosconi. Il ragazzo è diventato "uomo" e si vede dalle importanti prestazioni registrate. Giombini è stato anche inserito nel miglior quintetto del girone d’andata. L’augurio da parte di tutta la società è quello di proseguire nel progresso di crescita del ragazzo, togliendosi tante soddisfazioni insieme". Nel frattempo la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noti gli accoppiamenti, calendario e formula di svolgimento della Supercoppa 2023 della Serie B Nazionale e il 9 settembre subito al primo turno sarà già derby Fabriano – Jesi: gara ad eliminazione diretta.

Angelo Campioni