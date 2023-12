Una società in espansione. Ma decide sempre il campo

"Non c’è nulla di male nell’essere ambiziosi. L’importante è rimanere coi piedi per terra".

Assomiglia a una massima uscita dall’incipit di un romanzo. In realtà è un dogma di saggezza popolare che dovrebbe valere a ogni latitudine. Possiamo tranquillamente farla nostra per quanto riguarda l’Ancona.

L’esigenza principale, arrivati a due anni e mezzo dalla nascita dell’Us Ancona, figlia della fusione con il Matelica annunciata in una calda giornata di metà giugno, è quella di mettere i puntini sulle i. L’occasione l’ha offerta il campo, come sempre, perchè sono poi i risultati sportivi quelli che contano e che trascinano tutto il resto. Questo deve essere chiaro. Ma non è una sconfitta, seppur ingiustificabile, a spingerci ad addentrarci in questo discorso.

L’identità

Chi è l’Us Ancona? E’ una società giovane, se consideriamo che ha appena due anni e mezzo di vita. Quindi cammina sulle sue gambine da poco. Nonostante questo, ha già dimostrato di sapere stare al mondo e parlare. Forse anche troppo. Visto che sono già due anni che i vertici del club dicono chiaramente di aver programmato il salto in serie B. Di fatto se n’è già perso uno e quindi l’annuncio andrebbe ricalibrato. Siamo al secondo anno e francamente la serie B sembra solo un’ambizione, perchè poi la realtà dice altro.

Il 2024 sarebbe il terzo anno e quindi, stando alla tempistica fornita nell’annuncio, dovrebbe essere la volta buona per realizzare quello che la società si è prefissata. Ci riuscirà? Difficile poter rispondere ora. Se dovessimo guardare ai risultati di oggi, la risposta sarebbe no. Ma le ambizioni vengono cullate anche grazie a risultati non solamente sportivi.

La crescita

L’Us Ancona ha compiuto un lavoro serio, strutturandosi sia a livello manageriale che di prospettiva. Ogni società sportiva ambiziosa deve poter contare su una solida base giovanile. In questo senso il club ha fatto tantissimo: di fatto l’Ancona era partita da zero nel settore giovanile. Ora può contare su collaborazioni con società satellite e squadre under che stanno ottenendo ottimi risultati. Il serbatoio dei giovani è qualcosa di più una speranza: è la base da cui ripartire anche per rafforzare la primavera e la prima squadra. Serve tempo, ma la strada intrapresa sembra già dare ottimi frutti.

Il management

L’Ancona è figlia della gestione del vecchio Matelica e non potrebbe essere altrimenti. L’arrivo di Tiong avrebbe dovuto dare la spinta decisiva a coronare le ambizioni del club: da meteora di provincia a punto di riferimento nazionale. Il caso Ripa della scorsa estate, con l’ex amministratore delegato di fatto ridimensionato per problemi legati a mancati introiti di sponsor, ha lasciato inevitabilmente delle scorie. Ma la società ha risposto. Quello che invece non c’è stato - e tutti se lo sarebbero aspettato - è l’investimento degno di poter suggellare l’ambizione di fare il salto di qualità.

In buona sostanza, si è investito troppo poco nel parco giocatori per poter lanciare la squadre ai vertici della classifica. Il rendimento dell’Ancona, dal punto di vista sportivo è obiettivamente modesto. La scelta, in assoluta buona fede, di affidare il gruppo a Donadel è sembrata frettolosa e avventata. La decisione di richiamare Colavitto è stata quasi inevitabile, visto che era già sotto contratto. Qualcosa in più si è visto, ma siamo ancora lontani dal poter dire che questa è una squadra con un futuro luminoso. Anzi, ha delle lacune talmente evidenti che anche una squadra di bassa classifica riesce a evidenziare le pecche in maniera netta. E questo cozza con le ambizioni del club.

Il futuro

Che cosa aspettarsi quindi? Francamente, più di dire che l’obiettivo è quello di portare la squadra in B non si può. Il messaggio è chiaro: la crescita della società dipende moltissimo da ciò che succede in campo. Prova ne è che quando le cose vanno bene, allo stadio si registra un pubblico discreto, ma purtroppo non ancora paragonabile a quello di altre piazze, anche vicine. I risultati accrescono l’ottimismo e spingono anche la società ad allargare il raggio d’azione per introitare non solo complimenti, ma anche e soprattutto i soldi degli sponsor. Ci si sta dannando l’anima per questo, ma bisogna lavorarci ancora parecchio. Di braccini corti da queste parti ne abbiamo visti troppi.

Il patron Tony Tiong

Abbiamo lasciato per ultimo l’argomento, ma in realtà è il più importante. Il futuro dell’Ancona dipende da lui. Molto. Anzi moltissimo. Proprio la sua figura di riferimento ha convinto l’amministrazione Mancinelli prima e quella Silvetti poi a interloquire con la società per la cessione di una fetta importante di territorio comunale da destinare al nuovo centro sportivo. Un investimento che non è solo su carta. Il club si sta strutturando, l’ambizione c’è, ma mancano i risultati. Chissà che il bambino non stia già diventando adolescente. Con l’obiettivo di diventare un adulto sano e forte.