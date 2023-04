"Una vittoria che fa bene a tutti L’arrivo di Donadel è positivo"

L’amministratore delegato e direttore generale, Roberta Nocelli, è intervenuta ieri pomeriggio nel consueto spazio su Radio Tua, per parlare della vittoria dell’Ancona e dell’arrivo di Marco Donadel: "Tre punti e una vittoria che fanno bene a tutti – ha detto Roberta Nocelli –, che aiutano a risolvere i problemi. Era ora davvero, la partita di Alessandria aveva lasciato tanto amaro in bocca a tutti. Ci tengo a ringraziare mister Colavitto, è stata la quarta stagione che abbiamo fatto insieme, l’anno scorso con una squadra che era una scommessa un po’ di tutti ha centrato il sesto posto. Un lavoro importante, in questi anni, e tante soddisfazioni per tutti. Io gli sono riconoscente e lo sarò sempre. Detto questo benvenuto al nuovo mister, che ha esordito vincendo, che ha voluto spostare la panchina dalla parte della curva, che si è posto in maniera molto rispettosa, mi sono piaciute le sue parole quando è arrivato, anche nei confronti di Colavitto. Quando arriva un nuovo mister ci sono nuove emozioni, c’è un nuovo modo di confrontarsi, sicuramente qualcosa ha acceso e mi auguro che questa esperienza fatta con l’esonero di Colavitto serva a tutti noi da lezione, con tanta responsabilità. Ancora più difficile sarà la prossima partita. Ma che tutto questo ci serva da lezione, c’è sempre qualcuno che paga per primo per gli errori di tutti, dovremo essere in grado ora di capire quali sono stati gli errori, per dare sempre qualcosa in più. E adesso pensiamo anche al bando che si chiude mercoledì".

Per la partita di domenica a Recanati la prevendita sarà aperta dalle 16 di domani, sul circuito Vivaticket fino alle 19 di sabato. Sarà possibile acquistare i biglietti sia online sia nei punti aderenti al prezzo di 12 euro più diritti di prevendita (totale 13,50 euro). Per i tifosi biancorossi a disposizione 507 tagliandi. Intanto ieri il giudice sportivo ha fermato per un turno, per somma di ammonizioni, i dorici Perucchini, Spagnoli e Martina.

g. p.