Uno-due micidiale dei Portuali: l’Osimo Stazione va al tappeto

PORTUALI

2

OSIMO STAZIONE

1

PORTUALI: Tavoni, Ragni (63’ Morbidoni), Tonini, Moretti (78’ Santoni), Savini, Severini, Ceresani (83’ Bozzi), D. Rinaldi, Gioacchini (70’ Donzelli), Lazzarini (92’ Marzioni), Carnevali. All. Ceccarelli.

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Sampaolesi (92’ Martelli), Pizzuto, Staffolani (69’ Polenta), Bah, Pellegrini (69’ Gelli), L. Rinaldi, Mazzocchini, Napapere, Masi, Karalliu (48’ Ramos). All. Girolomini.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 4’ Ceresani, 6’ Carnevali, 50’ Napapere (rig).

Note: amm. Rinaldi, Severini, Bah, Pizzuto, Polenta; esp. al 30’ Premi e Ceccarelli dalla panchina, al 90’ Savini per somma di ammonizioni, al 92’ Girolomini dalla panchina.

Con un primo tempo perfetto i Portuali archiviano la pratica Osimo Stazione pur soffrendo nel finale sulle folate dei ferrai. Ai Dockers bastano e avanzano i due gol in avvio, mentre gli ospiti accorciano ad inizio ripresa su rigore. Il doppio vantaggio degli anconetani è immediato. Il primo gol lo sigla Ceresani, su schema da corner, abile a trafiggere l’incolpevole Bottaluscio col mancino. Il raddoppio è sul sinistro di Carnevali che in diagonale disegna un colpo in buca d’angolo. La Stazione rischia, la banda Ceccarelli con Lazzarini, in prossimità dell’intervallo, avrebbe la chance – non sfruttata – di chiudere i conti. Al contrario la gara rimane aperta tanto che, dopo la pausa, gli uomini di Girolomini rientrano subito con il penalty del solito Napapere. I Portuali collezionano altre occasioni con Lazzarini e Gioacchini e intanto il match si fa spigoloso. Gli ospiti spingono e nel finale protestano chiedendo, e non trovando, un altro rigore per fallo di mani. Tre espulsioni dalla panchina e una sul campo. L’emotività del derby si è fatta sentire.