Uno Spagnoli "nuovo" "Grinta e cattiveria"

Alberto Spagnoli ha giocato una grande partita, firmando l’assist per il primo gol e realizzando la rete del raddoppio, undicesimo centro stagionale e primo su azione dopo il periodo segnato dall’infortunio al ginocchio. "Abbiamo giocato la partita che avevamo preparato, abbiamo cambiato qualcosa a livello di pressione alta, poi quando vai in vantaggio la partita cambia". Per la prima volta con la fascia di capitano: "Una responsabilità diversa, non me l’aspettavo, il mister mi ha dato questa opportunità e sono contento". Dalla sconfitta di Alessandria alla vittoria con il Rimini: cos’è successo prova a spiegarlo il neocapitano: "Abbiamo cambiato il modulo, abbiamo cambiato tipologia di allenamento, abbiamo messo in campo grinta e atteggiamento giusto, voglia di vincere i duelli, non credo solo sia una questione di aver cambiato allenatore, c’è stata anche una reazione da parte nostra, personale di ognuno di noi, ci siamo parlati, ci siamo detti che dovevamo dare una scossa, e mettere in campo tutto come se fosse una finale. L’atteggiamento giusto, la voglia di conquistare i tre punti, il desiderio di dare un segnale". Nella ripresa la squadra è riuscita a dare concretezza alle occasioni create: "Di occasioni quest’anno ne abbiamo avute sempre, è capitato raramente che non tirassimo in porta. Siamo stati bravi perché nel momento in cui non riuscivamo a ripartire e c’era da soffrire siamo stati in difesa, abbiamo lottato, conquistato le seconde palle e queste sono cose che fanno la differenza". Un assist, un gol: è tornato lo Spagnoli che tutti avevano ammirato fino a novembre? Ecco come conclude il bomber: "La sensazione dal campo è stata molto positiva, il ginocchio ogni tanto mi parla, mi dà dei segnali, ma cerco di conoscere bene il mio corpo e di adeguarmi. Il gol su azione sotto la curva, dopo così tanto tempo è stata una gioia incredibile".

g.p.