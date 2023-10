Vela Ancona: arriva il kazako Zhardan, l'energia di Marco Risso

Nuovo giocatore per la Vela Nuoto Ancona, al lavoro da metà settembre per preparare il prossimo campionato di pallanuoto di A2 maschile: la società del presidente Igor Pace, infatti, che ha ceduto il testimone da guida della prima squadra al ligure Marco Risso, si è assicurata le prestazioni di Maxim Zhardan, ventottenne giocatore di passaporto kazako che lo scorso anno ha giocato nel Budva, società montenegrina, ma che ha militato anche nella nazionale del suo Paese. Zhardan quest’estate era a Bologna dove vive il padre e Igor Pace insieme Marco Risso hanno deciso di portarlo ad Ancona per le sue qualità, non solo atletiche ma anche per il suo gioco di contromano. "Dopo due stagioni a Budva ho deciso che avevo bisogno di andare avanti – racconta Maxim –, il presidente mi ha descritto la società e la squadra e i piani e le ambizioni per la prossima stagione, nonché mi ha parlato del nuovo allenatore. Ci siamo trovati subito d’accordo. Dal primo allenamento con Marco Risso ho potuto cogliere la passione e il fuoco nei suoi occhi. Dà energia a tutta la squadra con questo, e l’intera squadra si allena molto bene. Lavoriamo sodo e ci prepariamo a combattere e vincere. In squadra c’è un’ottima atmosfera, con i nuovi compagni ho trovato subito un linguaggio comune. Non ero mai stato ad Ancona, una bella città sul mare, una piscina eccellente, il club che ci fornisce le condizioni ideali per l’allenamento. Sono sicuro che ogni membro della squadra farà del suo meglio di partita in partita e che disputeremo una buona stagione". "Maxim era il giocatore che ci serviva" conferma coach Risso.

g.p.