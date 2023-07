Vela Nuoto sul podio Due ori e tre argenti

Ottimi risultati per la Vela Nuoto Ancona ai Campionati Italiani di nuoto master che si sono conclusi domenica a Riccione. Per la squadra del factotum e vicepresidente Consolani due ori e tre argenti. Primi posti per Leonardo Belfioretti sia nei 50 dorso M30 che nei 100 dorso, con crono di assoluto spessore, argento per la sorella Chiara Belfioretti nei 100 farfalla M25 e poi le staffette, da sempre punto di forza della squadra anconetana e chiaravallese, salita sul secondo gradino del podio con la 4x50 mista M160 con Leonardo Belfioretti, Mirko Schiavoni, Davide Marzocchi e Stefano Loreti, e con la 4x50 stile libero M200 composta da Leonardo Belfioretti, Andrea Consolani, Pierfrancesco Fabiani e dal capitano Stefano Loreti.

Sono i risultati migliori, ma in tanti hanno contribuito a rendere indimenticabile quest’edizione degli Italiani, come le numerose staffette entrate nella top ten italiana, la 4x50 M120 stile libero maschile con Marzocchi, Parasecoli, Norelli e Luconi, giunta nona, la 4x50 M200 stile libero femminile con Leonardi, Orlandi, Vitaloni e Mandolini, settima, la 4x50 M120 stile libero femminile con Roversi, Brigante, Cianca e Bramucci, giunta anch’essa nona, la 4x50 M160 mista femmine con Vitaloni, Roversi, Orlandi e Mandolini, settima, e la mistaffetta M120 a stile libero con Marzocchi, Belfioretti, Roversi e Bramucci, terminata quinta.