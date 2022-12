Via ai raduni per le gare in arrivo

Via ai raduni per l’atletica in vista delle gare che inizieranno il prossimo mese. Tanti i big in partenza per l’estero e non solo (ad Ancona a gennaio si alleneranno i saltatori tra i quali la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni e i multiplisti Dario Dester e Sveva Gerevini). Jacobs volerà a Dubai, Crippa in Portogallo. Non sarà così per Gianmarco Tamberi che al caldo si dirigerà molto probabilmente solo a febbraio, per quattro settimane, all’estero. E’ volato in Sudafrica invece Simone Barontini (foto). Il mezzofondista anconetano, classe 1999, ha raggiunto giovedì la città di Potchefstroom. Barontini - grande protagonista nell’Europeo di agosto a Monaco di Baviera dove ha raggiunto la finale negli 800 metri - rimarrà ad allenarsi in Sudafrica fino al 20 gennaio (il 3 gennaio lo raggiungerà il suo allenatore, Fabrizio Dubbini), poi il ritorno ad Ancona dove potrebbe gareggiare due giorni dopo al PalaIndoor in un 400 o in un 1500 metri. Gli appuntamenti più importanti per il pluricampione italiano di mezzofondo sono proprio i tricolori in programma nel fine settimana del 18 e 19 febbraio al PalaIndoor, ma cerchietto rosso anche a inizio marzo quando ci saranno i campionati europei a Istanbul. Proprio per prepararsi al meglio Barontini dovrebbe disputare due competizioni internazionali: il 28 gennaio il meeting di Manchester e l’11 febbraio quello di Metz. In estate Barontini punterà a far bene nei tricolori di Molfetta a luglio e ai mondiali di Budapest ad agosto.