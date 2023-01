Vigor a Chieti per la rivincita "Serve spirito di sacrificio"

La Vigor ha una gran voglia di rivincita contro il Chieti. Dopo lo scoppiettante successo di domenica scorsa, i rossoblu partono alla volta dell’Abruzzo per sfidare la blasonata compagine teatina. Nel girone di andata i neroverdi impartirono la prima sconfitta stagionale alla formazione di Clementi, dimostrando una discreta dose di cinismo al cospetto di una Vigor un po’ troppo ingenua.

Alcuni l’hanno definita una sconfitta ingiusta, il tecnico della Vigor ha le idee chiare in merito: "Dietro una sconfitta ci sono sempre delle colpe – afferma Clementi -. Nella gara di andata il Chieti non ha rubato nulla, hanno approfittato di una nostra clamorosa ingenuità. Anche noi abbiamo vinto gare subendo le iniziative degli avversari, questo non significa che il successo sia immeritato, gli errori possono essere indotti anche dalla bravura dell’avversario. Le partite sono tutte equilibrate a questi livelli, basta la giocata del singolo per fare i conti con un epilogo inaspettato. Sarà una sfida molto difficile, giocheremo in un campo molto caldo, contro una squadra importante che ha cambiato alcuni giocatori in corso. Dai ragazzi mi aspetto coraggio e spirito di sacrificio – aggiunge il tecnico -. Nulla di diverso da ciò che vorrei ogni domenica".

A proposito di novità, l’ultimo tesserato in casa neroverde è Kristaps Liepa, centrocampista lettone classe ’98 già protagonista con la Nazionale under 21 del suo paese. Clementi però guarda in casa propria, costretto a fare i conti con gli infortuni. Magi Galluzzi non ha smaltito la distorsione alla caviglia, out anche Marcucci e Bartolini a cui si aggiunge Alessandro Pesaresi alle prese con gli strascichi di un virus che lo ha colpito in settimana.

"Alcuni dei nostri esterni hanno tutte le caratteristiche per diventare ottimi centrali in futuro e quelli che abbiamo sono molto affidabili - rimarca Clementi -. Non credo che in futuro la Vigor abbia urgenza di investire sui centrali difensivi".

Se Rotondo sostituirà Magi Galluzzi, il grande dubbio è in porta. Roberto sta tornando in forma, Sarti potrebbe lasciargli spazio? Molto probabilmente l’avvicendamento non avverrà a Chieti. Probabile formazione: Sarti, Bucari, Tomba, Marini, Rotondo, Mancini, Gambini, Baldini, Kerjota, Pesaresi D., D’Errico. Calcio d’inizio oggi pomeriggio alle 14:30 al "Guido Angelini" di Chieti, arbitrerà il signor Collier di Gallarate.

Nicolò Scocchera