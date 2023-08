Vigor, al via la campagna abbonamenti Federiconi: "Ci aspettiamo buone risposte"

La spinta del ’Bianchelli’, la forza del gruppo e l’importanza del settore giovanile.

Il presidente della Vigor Franco Federiconi pone l’accento su questi aspetti e traccia un bilancio in concomitanza del primo mini break stagionale.

Dopo tre utili test infatti, Aldo Clementi ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi ragazzi. È già tempo però di rimettersi al lavoro, ed il tempo si sa, stringe.

"Per motivi di lavoro non sono riuscito a venire allo stadio ad assistere ai primi test - dice Federiconi -. Nonostante ciò sono sempre in contatto con il ds e con il mister. Abbiamo cominciato da dove eravamo rimasti, sono soddisfatto del lavoro che sta svolgendo lo staff. Dobbiamo continuare così e poco importa il girone che ci capiterà. È dura a tutte le latitudini, le squadre blasonate sono ovunque".

La campagna abbonamenti sta per essere lanciata. Per ora il numero uno rossoblù non si sbilancia, ma Federiconi sa bene che in città c’è fame di successi ed è consapevole che un entusiasmo del genere non deve essere sprecato.

"Ci aspettiamo una buona risposta da parte del pubblico - aggiunge Federiconi -. L’abbonamento è un importante sostegno economico e un considerevole attestato di fiducia da parte del tifoso, ma ciò che conta di più è l’affluenza sugli spalti. Il pubblico non ha mai fatto mancare il proprio calore, mi auguro che questo trend continui. Ringrazio sin da ora coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, ma saranno fondamentali anche i tifosi che acquisteranno il biglietto di partita in partita. Non possiamo fare a meno del sostegno della nostra gente".

La programmazione della Vigor non può prescindere neppure dalla valorizzazione del settore giovanile.

Il vivaio della Scuola Calcio Vigorina è valido e regala enormi soddisfazioni, basti pensare ai lusinghieri risultati della Juniores a livello nazionale.

Proprio in questi giorni i giovani rossoblù hanno ripreso le attività e Federiconi si sofferma in particolare sul ruolo delle giovanili, aspetto sempre delicato per il calcio italiano, a maggior ragione nelle ultime stagioni.

"Il nostro occhio è sempre attento alle attività del vivaio - conclude il presidente vigorino -. Il club tiene molto alla crescita tecnica e umana dei ragazzi del territorio, alcuni di loro sono aggregati alla prima squadra, ciò testimonia la bontà del lavoro svolto sin qui".

Il prossimo allenamento congiunto della prima squadra è in programma domenica pomeriggio alle 17:30, quando al ’Bianchelli’ scenderanno in campo i Portuali.

Nicolò Scocchera