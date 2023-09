Vigor Ancona, ecco il calendario: debutto in casa col Termoli

I calendari di Serie D sono stati pubblicati, la Vigor esordirà domenica al "Bianchelli", alle ore 15, contro il Termoli.

Un inizio da non sottovalutare, il debutto non è mai semplice. La compagine molisana si è rafforzata notevolmente: Vittorio Esposito e l’ex Tolentino Domenico Vitiello sono i due botti del mercato estivo giallorosso. Un tandem offensivo di prim’ordine, mister Clementi ne è consapevole e visto l’insoddisfacente approccio dei suoi c’è poco da scherzare: "Il calendario lo vivo e lo analizzo in maniera molto serena, d’altra parte dobbiamo affrontare tutti – dice l’allenatore di Senigallia -. Ogni partita nasconde tantissime insidie, ogni gara è una storia a sé. Il Termoli ad esempio ha inserito in attacco elementi validissimi, poi c’è il Notaresco che in Coppa ha fatto una gran bella figura. Non affrontiamo subito le squadre che godono del favore del pronostico".

Nel secondo appuntamento del girone F infatti, i rossoblu saranno impegnati in terra abruzzese, nella tana del Notaresco dell’ex Marina Barzanti. Il ritorno al "Bianchelli" proporrà la sfida contro il Matese poi il primo big match stagionale in casa dell’ambizioso Chieti.

In quello che è stato ribattezzato il "girone di ferro" non esistono partite semplici, indubbiamente però le prime tre gare dei senigalliesi appaiono molto più agevoli rispetto agli appuntamenti di ottobre. Chieti, L’Aquila e Campobasso… Tre incontri da brividi al cospetto di società blasonate e ambiziose che hanno le carte in regola per completare il salto di categoria. Poi ci sono i derby, altro capitolo delicato, ma estremamente stimolante. Il primo sarà all’ottava giornata ad Ascoli contro l’Atletico, un grande classico. Vigor e Atletico hanno scritto pagine importanti del calcio marchigiano, basti pensare alla finale playoff del campionato di Promozione, sul neutro di Tolentino, nel 2019. Le due contendenti si ritrovano quest’anno in un palcoscenico ancor più prestigioso, pronte a scrivere nuovi capitoli. Due settimane dopo, il 12 novembre, Kerjota e compagni si ritroveranno faccia a faccia con l’Alma, a Fano, in quella che è ormai una sfida infinita.

Il novembre vigorino terminerà con la trasferta in casa del Fossombrone, una neopromossa che può e vuole sorprendere. Il sipario sul girone di andata calerà invece domenica 20 dicembre e alla Vigor toccherà misurarsi con la Sambenedettese. Un derby affascinante, i senigalliesi scenderanno in campo al "Riviera" a pochi giorni dal Natale per l’ultimo derby del 2023. Il 7 gennaio 2024 si torna in campo e il girone di ritorno presenterà ancor più insidie. Il mercato invernale può stravolgere gli equilibri, alcune delle protagoniste potrebbero cambiare volto. Mettere subito fieno in cascina sarà essenziale, per tutti.

Nicolò Scocchera