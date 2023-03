Vigor Castelfidardo al crocevia: Urbania e Coppa

In quattro giorni due banchi di prova importanti per la Vigor Castelfidardo. Oggi la squadra di Manisera salirà a Urbania per affrontare la seconda forza del torneo. Mercoledì invece i fidardensi di nuovo in viaggio, verso Cagli, per la semifinale d’andata della Coppa Italia di Promozione. Chi sarà interessato al risultato di Urbania saranno anche i Portuali impegnati sul campo di Villa San Martino. Scontri salvezza da non fallire per Osimo Stazione e Barbara (a inizio settimana dovrebbe essere ufficializzato mister Profili). A proposito di mister nel girone B è il giorno del debutto di Francesco Moriconi sulla panchina della Passatempese. Promozione, 7^ giornata di ritorno (ore 15).

Girone A. Oggi: Osimo Stazione-Valfoglia, S.Costanzo-Barbara, S.Orso-Fermignanese, Urbania-Vigor Castelfidardo, Villa S.Martino-Portuali. Domani: Biagio Nazzaro-Gabicce Gradara, K Sport Montecchio-Moie Vallesina, Cagliese-Atletico MondolfoMarotta. Riposa: Olimpia Marzocca.

Classifica: Montecchio 49; Urbania 39; Portuali 36; S.Orso 34; Moie V., Gabicce G.e A.MondolfoMarotta 33; V.Castelfidardo 32; Fermignanese 31; V.S.Martino 27; Valfoglia e Biagio 26; Cagliese 24; Barbara 22; Osimo St.21; O.Marzocca 18; S.Costanzo 12. Girone B. Oggi: Passatempese-Aurora Treia, Castel di Lama-Casette Verdini, Futura 96-Trodica, Grottammare-Monterubbianese, Matelica-Civitanovese, Monturano-Cluentina (ore 14:30), Palmense-Atletico Centobuchi. Domani: Potenza Picena-Corridonia. Riposerà: Monticelli.

Classifica: Civitanovese 47; A.Treia 42; Monturano, Trodica e A.Centobuchi 34; Pot.Picena 33; Casette V.31; Matelica 30; Palmense, Passatempese e Monticelli 25; Cluentina 24; Monterubbianese e Corridonia 23; C.d.Lama 20; Futura 96 e Grottammare 17.