Vigor Castelfidardo beffata a Ascoli Piceno: Monticelli 2-1

MONTICELLI

2

VIGOR CASTELFIDARDO

1

MONTICELLI: Melillo, Fattori, Cappelletti (31’ st Calvaresi), Santoni (10’ st Angelini), Rinaldi, Natalini, De Giorgio, Pietrucci S., Gibellieri (23’ st Bernabei), Panichi (38’ st Paolini M.), Vespa. All. Settembri

VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia (32’ st Bandanera), Gioielli, Marconi, Santoni, Terre (35’ st Storani), Ballarini, Rombini, Mosca, Fermani (14’ st Malaccari). All. Manisera

Arbitro: Animento di Macerata

Reti: 7’ pt Rombini, 20’ pt Cappelletti, 47’ st Pietrucci S. (rig.)

La Vigor Castelfidardo si ferma anche in campionato dopo essere stata eliminata in Coppa Italia. Vince il Monticelli 2-1, grazie a un rigore in pieno recupero siglato da Stefano Pietrucci, rifilando il primo ko alla Vigor scesa ad Ascoli a punteggio pieno. Non basta alla squadra di Manisera il gol di Rombini al volo al 7’. Prima pareggia Cappelletti nel primo tempo, poi Stefano Pietrucci fa 2-1.