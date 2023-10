Vigor Castelfidardo cade ancora in casa. Passa il Centobuchi

vigor castelfidardo

VIGOR CASTELFIDARDO: Carpera, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli (22’ st Fermani), Marconi, Santoni (28’ st Bandanera), Malaccari (14’ st Terrè), Ballarini (33’ st Testa), Altobello, Mosca (48’ st Storani), Rombini. All. Manisera

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Zadro (16’ st D’Intino), De Cesaris, Stacchiotti, Piccola, Pietropaolo, Galli (28’ st Liberati), D’Angelo (16’ st Veccia), Cialini. All. Fusco Arbitro: Pasqualini di Macerata Reti: 11’ pt Galli (rig), 37’ st Rombini, 39’ st Cialini

CASTELFIDARDO

Seconda sconfitta di fila per la Vigor Castelfidardo in campionato e sempre con lo stesso punteggio. Stavolta a piegare i fidardensi è l’Atletico Centobuchi. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con un rigore piuttosto dubbio che si procura e realizza Galli. La Vigor gioca, costruisce anche azioni da gol, ma non è concreta. Il numero 11 di casa ci riesce nella ripresa su mischia, ma il pari dura poco.