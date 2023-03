Vigor Castelfidardo, finalmente i tre punti

VIGOR

VIGOR : Lombardi, Romagnoli (12’ st Grayaa), Gasparini, Gioielli, Marconi (43’ st Calligari), Santoni, Malaccari, Ballarini (16’ st Arifi), Rombini (22’ st Terrè), Mosca, Kante (43’ st Taddei). Panchina: Flumini, Borbotti, Guercio, Altobello. All. Manisera.

VILLA SAN MARTINO: Marcolini, Riciputi (44’ pt Marinelli, 36’ st Giannelli), Bonci, Rossi, Vagnini, Sanchini, Balleroni (22’ st Pascucci), Pedini, Carsetti, Tartaglia, Piccioni. Panchina: Cocco, Paoli, Ascani. All. Cicerchia.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Reti: 8’ pt Rombini (rig), 41’ pt Malaccari, 41’ st Arifi.

Note: espulso all’11’ st Sanchini.

Tris della Vigor Castelfidardo che ritorna alla vittoria che mancava da fine gennaio. Dopo otto minuti i fidardensi passano in vantaggio su calcio di rigore segnato da Rombini e guadagnato dal giovane Kante. A fine primo tempo il raddoppio siglato da Malaccari con Kante autore stavolta dell’assist. Nel finale di secondo tempo il tris vincente siglato da Arifi con la Vigor in superiorità numerica per l’espulsione di Sanchini.