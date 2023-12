"Vigor Castelfidardo pronta per il Trodica"

Scontri al vertice nel girone B di Promozione nell’ultima giornata di andata che assegna il titolo d’inverno. Oggi non c’è solo Matelica-Atletico Centobuchi, ma fari puntati anche al Gabbanelli.

La capolista Vigor Castelfidardo riceverà la visita del Trodica, quarto, reduce dal ko contro il Porto S.Elpidio con il cambio in panchina (da mister Lelli a Buratti) che non sembra aver sortito l’effetto sperato. "Il Trodica è una delle favorite per la vittoria finale. Per la rosa, per la società, per il mercato di riparazione che sta facendo - le parole di Luca Manisera, allenatore della Vigor Castelfidardo -. Vorranno in tutti i modi non perdere ulteriore terreno con la vetta, hanno buoni giocatori, hanno preso anche Pampano. Mi aspetto una bella partita, ma noi arriviamo in fiducia e con tanta voglia di continuare a far bene. Non abbiamo le pressioni che hanno altre società che hanno speso tanti soldi e questo può essere sicuramente un vantaggio. Continuiamo a vivere alla giornata, sapendo che stiamo facendo qualcosa d’importante. Quello ottenuto fino adesso lo abbiamo meritato".

Dopo un inizio di stagione sofferto. "E’ vero, all’inizio non sono venuti i risultati, ma le prestazioni non sono mai mancate come l’atteggiamento. In alcune partite alcuni episodi ci hanno condannato, ma era evidente che c’erano le condizioni per venire fuori dal momento difficile. E ora essere in vetta lo considero un aspetto estremamente positivo. Sappiamo il nostro valore, abbiamo un’identità, caratteristiche che portiamo su tutti i campi. Il fatto di aver inanellato questa serie positiva ci mette nella condizione di essere sereni e di poter guardare al futuro con tranquillità". Una Vigor a braccetto in testa alla classifica con una corazzata come il Matelica che però i fidardensi hanno battuto, in casa, nello scontro diretto. "Il Matelica è la vera favorita. Una società importantissima con una rosa di livello superiore, ma al momento ce la stiamo battendo anche se il campionato è ancora lungo e non escluderei Trodica e Atletico Centobuchi.

Promozione, 15esima giornata di andata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Vigor Castelfidardo-Trodica, Porto S.Elpidio-Corridonia, Cluentina-Aurora Treia (ore 15), Elpidiense Cascinare-Casette Verdini, Matelica-Atletico Centobuchi, Palmense-Monticelli, Rapagnano-Sangiorgese M.rubbianese. Domani: Potenza Picena-Appignanese. Classifica: Vigor Castelfidardo e Matelica 28; Atletico Centobuchi 23; Trodica 22; Elpidiense Cascinare e Corridonia 21; Porto S.Elpidio e Monticelli 20; Cluentina 19; Sangiorgese M., Casette Verdini e Palmense 17; Appignanese 14; Rapagnano e Aurora Treia 12; Potenza Picena 10.