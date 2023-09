Vigor, Clementi sbuffa: "Non ci sono gare facili"

Mister Aldo Clementi traccia la linea, pretende dai suoi concentrazione e cinismo, ma storce il naso per alcune voci emerse tra alcuni appassionati. Secondo il tecnico infatti non esistono partite semplici e il sontuoso campionato dello scorso anno non deve cancellare l’umiltà che ha caratterizzato la società rossoblu in questi anni.

"Sembra che il 4 pari contro il Notaresco sia frutto di una prestazione indecente, i toni invece andrebbero abbassati – afferma l’allenatore di Senigallia –. Non c’è nulla di semplice in questo campionato, l’atteggiamento snob e presuntuoso non mi piace. Abbiamo esordito in quarta serie in maniera eccellente, ciò non significa che siamo diventati dei fenomeni. La Vigor c’è, dirà la sua, abbiamo sempre fatto il nostro, ma andiamoci cauti perché atteggiamenti di questo tipo sono molto pericolosi. Tornando al match, il Matese è partito male, ma non ha mai sfigurato – continua il tecnico rossoblu –. Non hanno più Esposito, ma la guida tecnica che tanto bene ha fatto lo scorso anno è la stessa quindi non possiamo permetterci di sottovalutarli. Mi aspetto una prestazione di alto livello da parte dei ragazzi".

E’ molto probabile che Aldo Clementi dia spazio ad altri componenti della rosa, ma gli avvicendamenti non devono risultare delle bocciature per gli esclusi.

"I ragazzi non sono mai rimandati, semmai vengono premiati coloro che non giocano sempre – rimarca Clementi -. Tutti si allenano bene e tutti meritano spazio, con la stessa lucidità dobbiamo consentire ad alcuni ragazzi che si affacciano in D per la prima volta di sbagliare o quantomeno garantirgli il giusto tempo per ambientarsi in un torneo così competitivo".

L’unico vero cruccio è l’assenza di D’Errico, fortunatamente la sola. Il giocatore italo argentino è sprofondato ancora una volta nel calvario degli infortuni e Clementi non sembra affatto sereno. "Il guaio muscolare è serio, la lesione al retto femorale è piuttosto netta – conclude il tecnico -. E’ una brutta tegola, speravamo potesse essere la stagione della rinascita per D’Errico invece siamo di nuovo alle prese con i problemi fisici. Gianfranco è un giocatore che ha bisogno di sorridere quando gioca e quando si allena, dovremo essere bravi a stargli vicino perché non sarà facile stabilire i tempi di recupero". Calcio d’inizio al "Bianchelli" oggi pomeriggio alle 15, arbitra il signor Pasquetto di Crema.

Nicolò Scocchera