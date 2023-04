Vigor col cuore, Kerjota fa un capolavoro

vigor

VIGOR (4-3-3): Roberto, Mancini, Bucari (36’st Bartolini), Marini, Lazzari (1’st Pierpaoli), Magi Galluzzi, Kerjota, Pesaresi A. (33’st Marcucci), Perri (9’st Pesaresi D.), D’Errico (1’st Baldini), Balleello. All. Clementi

MATESE (4-3-3): Palombo, Camorani, De Marco, Ricciardi, La Gamba, Szyszka, Carnevale (20’st Sciarretta), Ricamato, Napoletano (20’st Sorrentino), Esposito, Blando (28’st Salatino). All. Urbano

ARBITRO: Marra di Mantova

RETI:15’pt Carnevale (M), 18’pt Esposito (M), 35’pt D’Errico (V), 21’st Magi Galluzzi (V), 45’st Kerjota (V)

NOTE: Spett. 750 circa

La Vigor non molla. Affonda, rialza la testa e ribalta una situazione che sembrava compromessa grazie all’ennesima perla di Sabah Kerjota. Allo scoccare del 90esimo, il talento albanese realizza uno dei gol più belli che il "Bianchelli" abbia mai visto, regalando ai rossoblu di Senigallia un successo clamoroso e forse inaspettato. Il primo tempo è uno spettacolo: il Matese sfrutta un blackout dei padroni di casa portandosi sullo 0-2 in meno di 20 minuti. E’solo un’illusione, nessun tentennamento, nessuna giornata storta: la Vigor reagisce e sfodera una delle più convincenti prestazioni della stagione, ribaltando il risultato al termine di 90 minuti di dominio.

Il Matese trova il vantaggio con una conclusione da posizione defilata di Carnevale che sfrutta la ribattuta di Roberto su tiro di Blando. Piove sul bagnato per i rossoblu che in un battito di ciglia subiscono lo 0-2. Il raddoppio lo firma Esposito dal dischetto a causa di un fallo di Marini sullo stesso Esposito. Dopo lo stordimento, la Vigor riordina le idee e si riversa nella metà campo avversaria. Kerjota centra la traversa su punizione poi ci pensa Balleello ad impensierire Palombo con un bel tiro da ottima posizione. Alla mezz’ora La Gamba la combina grossa, prima perde palla sulla pressione di Alessandro Pesaresi poi commette fallo sullo stesso centrocampista. Altro rigore, dal dischetto si presenta D’Errico che non fallisce ed accorcia le distanze. Nella ripresa i padroni di casa mettono alle corde i campani ed a metà frazione arriva il meritato pareggio rossoblu. Un cross di Kerjota sbatte sullo stinco di Magi Galluzzi, la sfera si infila nell’angolino basso alla sinistra dell’incolpevole portiere. Nel finale i vigorini completano l’opera con un gol da cineteca di Sabah Kerjota. L’ex Montefano salta 4 avversari e da posizione defilata lascia partire uno splendido tiro a giro che non lascia scampo a Palombo. Un capolavoro di rara bellezza che corona una rimonta perfetta. Il "Bianchelli" è una bolgia, arriva così un altro trionfo, un’altra giornata di festa in una stagione memorabile.

Nicolò Scocchera