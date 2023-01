"Vigor, col Cynthialbalonga serve entusiasmo"

di Nicolò Scocchera

Nell’ambiente vigorino serpeggia lo stesso timore del primo giorno di scuola, ma l’euforia non è certo calata.

Intendiamoci, si respira tanto entusiasmo nei pressi del "Bianchelli", ma alcuni fattori possono realisticamente cambiare la storia di un campionato per lunghi tratti sorprendente. La Vigor non ha cambiato, ha mantenuto la sua idea, il suo credo va al di là di ogni colpo di mercato: preservare e valorizzare il gruppo di giocatori senigalliesi. Altri invece hanno modificato se non addirittura rivoluzionato la rosa, inutile dire che oggi pomeriggio inizierà una stagione completamente diversa.

"Il Cynthialbalonga è una squadra molto attrezzata: tanta qualità, altrettanta esperienza, molti giocatori sono sicuramente abituati a vincere così come il loro allenatore – afferma Aldo Clementi –. Spero che la Vigor possa giocare con l’entusiasmo di chi può vantare questa classifica. Dobbiamo scendere in campo con la gioia di chi ha saputo stupire e continuare a provarci. Logicamente dopo una sosta natalizia le incognite sono tante, questo vale per tutti, ma la squadra si è allenata con ritmo e costanza quindi non ho particolari motivi di preoccupazione – rimarca l’allenatore rossoblu –. Alcune squadre hanno cambiato tanto, noi siamo rimasti così e sposo a pieno la filosofia della dirigenza. Se riusciremo a mantenere questo ritmo potremo rimanere competitivi sino alla fine".

Alcune rivali dei rossoblu hanno preferito disputare qualche amichevole durante la pausa, la Vigor non lo ha fatto. Il tecnico di Senigallia spiega le ragioni di questa scelta. "Ognuno ha il suo pensiero, personalmente credo che serva a poco disputare 45 minuti a ridosso del Natale – dice il tecnico –. Se ho una rosa ricca di elementi validi, penso sia più opportuno fare qualche allenamento in più e lavorare in maniera specifica con la squadra".

Tornando alle questioni di campo, mister Clementi snocciola le novità legate agli infortuni e alla formazione che andrà a scegliere. "Roberto è pronto e convocato, ma senza troppa pretattica posso dire che giocherà Sarti – aggiunge Clementi –. Ho una buona scelta, i ragazzi che avevano accusato qualche noia fisica, mi riferisco a Denis Pesaresi e Perri, sono completamente recuperati, stesso discorso vale per Lazzari e D’Errico quindi posso ritenermi soddisfatto. Altra storia per Marcucci oltre a Bartolini che ha un problema all’adduttore".

Buone notizie dunque dall’infermeria, ma come d’abitudine ci sono alcuni ballottaggi da non sottovalutare. In difesa ad esempio il tecnico dovrà scegliere tra Tomba e Olivi, a centrocampo invece il rientro di Lazzari potrebbe spingere Mancini verso la panchina. Clementi sfrutterebbe così l’energia del centrocampista di Ostra Vetere a gara in corso. Pochi dubbi invece per quanto concerne l’attacco con il tridente Kerjota-Pesaresi –D’Errico che dovrebbe partire dal primo minuto senza stravolgimenti.

Probabile formazione: Sarti, Bucari, Tomba, Magi Galluzzi, Marini, Gambini, Lazzari, Baldini, Kerjota, Pesaresi D., D’Errico.

Arbitra il signor Federico Muccignato di Pordenone, calcio d’inizio oggi pomeriggio al "Bianchelli" alle ore 15.